Filip Hrgović ulazi u ring protiv opasnog boksača

UŽIVO

Esports World Cup Fight Week

Početak eventa: 18.45

Kategorija: Teška

Ulazak Hrgovića u ring: Oko 20 sati

Promocija u kojoj se u ovom meču Hrga bori: WBO

Filip Hrgović (18-1, 14 nokauta, 33. godine), najbolji hrvatski profesionalni boksač, vraća se u ring. Njegov suparnik u Kingdom Areni u Rijadu bit će britanski teškaš David Adeleye (14-1, 13 nokauta, 28. godina). Za Hrgu će ovo biti 20. profesionalni meč, vrlo važan u njegovoj karijeri jer pobjeda u ovoj borbi otvara mu vrata povratka u sam vrh teške kategorije i približava ga novoj prilici za napad na svjetsku titulu. Znači, ova borba bi mogla imati veliki utjecaj na budući poredak u diviziji. Meč Filipa Hrgovića, na eventu pod nazivom Esports World Cup Fight Week, drugi je po redu, što znali da će u ring oko 20 sati.

'Let‘s get down, let‘s get down to business'

"Let‘s get down, let‘s get down to business", pjevušio je stihove Tiëstova hita Filip Hrgović tijekom konferencije za medije uoči svojega večerašnjeg okršaja s Davidom Adeleyeom. Hrga je spreman i jedva čeka da počne meč, da se baci na posao. Inače. meč je dogovoren u teškoj kategoriji na 10 rundi.

Hrgović ulazi u borbu nakon impresivne 10‑rundske pobjede nad Joeom Joyceom u travnju. Njegov jedini profesionalni poraz došao je u meču s Danielom Duboisom u IBF-u, no njegov povratak i sadašnja forma potvrđuju da je i dalje u vrhu teškaškog svijeta.

Što se tiče Adeleyea, Britanac je ostvario dvije impresivne pobjede za povratak u top formu - brzo zaustavljanje Solomona Dacresa i kontroverzna pobjeda nad Jeamiejem “TKV” Tshikevom za britanski naslov teške kategorije. Ipak, mnogi analitičari smatraju da nije na razini elitnih teškaša, uključujući njegovog kolegu s događaja, Moses Itaumu, koji tvrdi da bi Hrgović mogao izložiti njegovu tehničku slabost.

Hrga je bolje rangiran

Na BoxRecovoj ljestvici teškaša Big D zauzima 28. poziciju, dok se Filip nalazi na 15. mjestu. Adeleye je, nadalje, rangiran na "heavyweight" ljestvici samo jedne od četiriju najrelevantnijih federacija, WBO-a, gdje je pozicioniran kao deveti, dok je Hrgović u istom redoslijedu drugi.

Teškaša iz Sesveta, međutim, pozicioniraju i ostale tri federacije, pa tako na WBC i WBA rang-ljestvici zauzima šesto mjesto dok je na IBF-ovoj pozicioniran kao 12. teškaš svijeta.

Najbolji hrvatski boksač u saudijsku je prijestolnicu stigao u impozantnoj tjelesnoj formi, nakon cjelovitog pripremnog kampa koji je, pod vodstvom trenera Abela Sancheza, odradio u kalifornijskom Big Bear Lakeu. Treninzi i sparinzi su, dakle, odrađeni, a šake naoštrene, tako da je - kako i sam El Animal apostrofira - sve spremno za prionuti na posao među konopcima.

Tehničar protiv udarača

Se u svemu, očekuje nas klasični okršaj tehničara protiv udarača, iako oba borca posjeduju elemente onog drugog. Hrgović će se oslanjati na svoje iskustvo, superiornu tehniku i fizičku prednost. Njegov plan vjerojatno će biti kontrola distance dugim prednjim direktom, iscrpljivanje protivnika i traženje otvaranja za razorne kombinacije. Njegova prednost leži u 92 odrađene profesionalne runde, naspram Adeleyeovih 50.

POGLEDAJ VIDEO: Marko Milun u 'Maksanovom' korneru po prvi put otkrio: 'Pogodilo me nenormalno. Tjedan dana nisam mogao spavati'