VELIKA HRGA

Filip Hrgović večeras se bori protiv britanskog teškaša, evo što kažu kladionice

Foto: Profimedia

Kladionice su uvjerene kako je Filip veliki favorit protiv Britanca

16.8.2025.
11:37
Sportski.net
Profimedia
Filip Hrgović večeras se u Rijadu bori protiv britanskog teškaša nigerijskih korijena David Adeleyea. Ovo će biti 20. profesionalni meč za hrvatskog teškaša.

Kladionice su uvjerene kako je Filip veliki favorit protiv Britanca. Pobjeda Hrgovića je na kvoti 1,25 dok se pobjeda Adeleyea plaća  koeficijentom 5. Filip je favorit i da meč završi prije kraja, odnosno da pobjedi nokautom. Koeficijent na pobjedu Hrgovića nokautom ili tehničkim nokautom je 2,20 dok je koeficijent na Filipovu pobjedu na bodove 2,70.

Najmanja šansa (ako isključimo neriješeno) je da će Adeleye pobijediti na bodove. Koeficijent za to je 13 dok je koeficijent na pobjedu Britanca prekidom 5. Meč Hrgovića i Adeleyea je drugi na glavnom programu koji kreće u 18:45.

