Boksač zgrozio priznanjem, okrenut će vam se želudac: 'Postao sam kanibal, to je kao supermoć'

Nikita Tszyu, australsko-ruski boksač, zgrozio je svijet svojim priznanjem u kojem je potvrdio da je kanibal.

Tszyu je dao intervju uoči meča s Lulzimom Ismailijem u kojem je priznao da se hrani posteljicom svoje supruge i da pije majčino mlijeko.

Ima više energije?

Australski boksač i njegova supruga nedavno su postali roditelji, a nakon poroda ona je osušila svoju posteljicu i stavila je u kapsule koje Nikita konzumira.

"Upravo sam dobio bebu. Moja žena... osušili smo joj posteljicu i ja je koristim kao dodatak prehrani posljednjih nekoliko dana - u obliku tableta. Tehnički sam postao kanibal. To je kao supermoć, zapravo. Radim sparing testove - dane kada sam ga uzimao i dane kada nisam - i osjećam ogromnu količinu energije“, rekao je Tszyu u emisiji Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy.

Priznao je i da je konzumirao majčino mijeko i rekao da mu se sviđa okus.

