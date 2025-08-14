Boksač zgrozio priznanjem, okrenut će vam se želudac: 'Postao sam kanibal, to je kao supermoć'
Boksač otkrio što radi na pripremama za sljedeći meč, u sve je umiješana i njegova supruga
Nikita Tszyu, australsko-ruski boksač, zgrozio je svijet svojim priznanjem u kojem je potvrdio da je kanibal.
Tszyu je dao intervju uoči meča s Lulzimom Ismailijem u kojem je priznao da se hrani posteljicom svoje supruge i da pije majčino mlijeko.
Ima više energije?
Australski boksač i njegova supruga nedavno su postali roditelji, a nakon poroda ona je osušila svoju posteljicu i stavila je u kapsule koje Nikita konzumira.
"Upravo sam dobio bebu. Moja žena... osušili smo joj posteljicu i ja je koristim kao dodatak prehrani posljednjih nekoliko dana - u obliku tableta. Tehnički sam postao kanibal. To je kao supermoć, zapravo. Radim sparing testove - dane kada sam ga uzimao i dane kada nisam - i osjećam ogromnu količinu energije“, rekao je Tszyu u emisiji Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy.
Priznao je i da je konzumirao majčino mijeko i rekao da mu se sviđa okus.
POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'