'Robocop' se vraća u kavez u nešto drugačijoj disciplini: Bort će se za WBC-ov pojas

Najbolji hrvatski MMA borac, 30-godišnji Roberto Soldić, vratit će se u kavez šestog rujna po prvi puta otkako je u veljači nokautirao Danija Arslanalieva. Ipak, ova će borba biti po mnogočemu drugačija od njegovih dosadašnjih mečeva. Održat će su u poljskim Gliwicama pod okriljem tamošnje promocije FAME, iako je član promocije ONE Championship. Također, radit će se o boksačkom meču umjesto MMA borbi.

Soldić će se boriti za WBC: Fight for peace pojas protiv 48-godišnjeg poljskog veterana Tomasza Adameka, bivšeg svjetskog prvaka u poluteškoj i kruzer kategoriji. Borba je dogovorena na osam rundi po tri minute. Soldić i dalje ima ugovor s ONE-om, ali mu je promocija dozvolila da odradi ovaj boksački meč.

Adamek je od 2005. do 2007. držao WBC-ov pojas poluteške kategorije, a u kruzer kategoriji osvajao je naslove po IBF-u i Ring Magazineu. 2011. okušao se i u borbi za naslov teškaškog prvaka svijeta, ali tada ga je porazio Vitalij Kličko. Posljednji profesionalni meč odradio je 2108. kada ga je nokautirao američki teškaš Jarrell Miller. Nakon toga odradio je tri egzibicijska meča.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'