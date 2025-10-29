Tko je ubojica Nicoliera? 'Čim je ušao, pitao je gdje je Francuz. Dođi, majku ti ustašku'

Kako je neslužbeno doznao RTL Danas, pronađeni su posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera kojeg je prije 34 godine ubio Spasoje Petković zvani Štuka.

U vrijeme rata Štuka je imao samo 18 godina, a zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrum.

Štuka je na beogradskom sudu priznao tri ubojstva, iako postoje svjedočanstva da je ubio oko 80 Hrvata, piše Express.

Pucao mu u potiljak

Jedan od preživjelih s Ovčare, Dragutin Berghofer Beli, rekao je da se Francuza prvi dohvatio Kemal Đođić Kemo.

"Čim je ušao, pitao je gdje je Francuz. Jean je odmah istupio. “Dođi, majku ti ustašku, Kemo će ti pokazati”, rekao je i onda ga tukao palicom, a mi smo svi morali gledati kako mladi Jean vrišti i plače od bolova. Svi smo plakali, pa i ja", rekao je Beli.

Svjedoci tvrde da je Štuka Jean-Michelu pucao u potiljak iz pištolja te da mu je iz džepa izvadio zadnjih 20 franaka. O tome su na beogradskom sudu svjedočili osuđenici za zločin na Ovčari Miroslav Đanković i Nada Kalaba.

"Izveo je petoricu. Kad se vraćao, dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio. Nisam čuo pucnjeve, ali mi se on sam hvalio. Jedan od ubijenih bio je i neki Francuz. Kasnije mi je Štuka rekao da je Nadi Kalabi poklonio 20 franaka s posvetom", svjedočio je Đanković, a Nada je sve potvrdila.

Priznao tri ubojstva

Na suđenju u Srbiji protiv dvanaestorice zbog ratnih zločina na Ovčari, četvero muškaraca oslobođeno je zbog nedostatka dokaza, dok su osmorica osuđena kaznama u trajanju od pet do maksimalnih 20 godina.

Jedan od ključnih dokaza bio je iskaz pokajnika Spasoja Petkoviće Štuke koji je tijekom postupka priznao tri ubojstva.

U detalje je opisao ratne zločine koje je počinio sa svojim suborcima zbog čega je dobio status zaštićenog svjedoka pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu, gdje je oslobođen svake kaznene odgovornosti.

'Svejedno mi je hoću ubiti čovjeka ili kokoš'

Štuka je 1991. godine dao intervju srbijanskom tjedniku "Intervju" za rubriku koja se zvala 'Heroji'. Tada je rekao kako je on samo običan, prosječan vojnik.

"Da mi je netko u prosincu prošle godine rekao da ću se boriti i ubijati, prebio bih ga. U to vrijeme sam razmišljao samo o djevojkama i kako ću upisati višu Kriminalističku školu u Zemunu. A sada mi je sasvim svejedno hoću li ubiti čovjeka ili kokošku. Mogao bih ubiti i tebe kada bi mi digao živac", rekao je Štuka.

Dodao je i da je naučio ubijati jer drugačije ne bi mogao preživjeti.

"Ovdje su ginuli oni koji su se bojali. Tko se nije plašio, ostao je živ. Ja sam 12 puta trčao na snajper i ništa. Neće me metak. Jači sam od sudbine", kazao je Štuka.

Osvrnuo se i na zatvorenike

"Ustaše su bili veoma dobri momci. Nimalo naivni, kao što su neki pričali, ali ih je bilo i drogiranih. Kad ih uhvatiš, međutim, mnogi su plakali i molili. Ove zavoje što vidite po zglobovima... To nije rana, otekli su mi zglobovi dok sam ih tukao, obične kukavice. A bilo ih je iz svih krajeva Hrvatske, iz Zagreba, Samobora, Našica, Vukovara, a najžešći su bili oni iz Hercegovine", ispričao je Štuka.

Priznao je i da je među zatvorenicima bio Jean-Michele Nicolier.

"Našli smo i jednog snajperistu Francuza, nekakve crnce i Šiptare. Ipak, među njima je bilo razlike. MUP-ovci su se htjeli predati, oni su se i drugačije ponašali. Zenge, ti plaćenici, oni su tjerali do kraja", rekao je Štuka.

