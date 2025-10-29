POGLEDAJTE /

Gorjelo na tribinama u Vinkovcima: Ultrasi 'provocirali', Torcida ih napala bakljama!

Gorjelo na tribinama u Vinkovcima: Ultrasi 'provocirali', Torcida ih napala bakljama!
Foto: David Jerkovic/pixsell

Scene koje nemaju puno veze sa sportom

29.10.2025.
17:59
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
Na prepunom stadionu u Vinkovcima Cibalia je ugostila Hajduk u sklopu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a unatoč borbenoj igri s obje strane, regularni dio susreta završio je bez pogodaka. No, završnica dvoboja bila je sve samo ne mirna.

U trenutku kada je četvrti sudac pokazao tri minute sudačke nadoknade, nastao je potpuni metež na tribinama. S južne strane stadiona, gdje su bili smješteni navijači Hajduka – Torcida, započela je velika bakljada koja je ubrzo izmakla kontroli.

Baklje i stolice počele su letjeti prema terenu, a neke su rakete završile i na suprotnoj tribini, gdje su bili smješteni Ultrasi, domaća navijačka skupina. Zbog toga je sudac bio prisiljen privremeno prekinuti utakmicu, dok se situacija nije smirila.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Nekoliko minuta ranije Ultrasi su podigli transparent s natpisom “Oko za oko” uz izloženu otetu zastavu Torcide Brda, ali i poruku prepunu uvreda na račun Hajduka i splitskih navijača, što je dodatno zapalilo atmosferu.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Iako su se tenzije ubrzo smirile i susret je nastavljen, kraj utakmice u Vinkovcima obilježile su scene koje nemaju puno veze sa sportom.

