Gorjelo na tribinama u Vinkovcima: Ultrasi 'provocirali', Torcida ih napala bakljama!

Na prepunom stadionu u Vinkovcima Cibalia je ugostila Hajduk u sklopu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a unatoč borbenoj igri s obje strane, regularni dio susreta završio je bez pogodaka. No, završnica dvoboja bila je sve samo ne mirna.

U trenutku kada je četvrti sudac pokazao tri minute sudačke nadoknade, nastao je potpuni metež na tribinama. S južne strane stadiona, gdje su bili smješteni navijači Hajduka – Torcida, započela je velika bakljada koja je ubrzo izmakla kontroli.

Baklje i stolice počele su letjeti prema terenu, a neke su rakete završile i na suprotnoj tribini, gdje su bili smješteni Ultrasi, domaća navijačka skupina. Zbog toga je sudac bio prisiljen privremeno prekinuti utakmicu, dok se situacija nije smirila.

Nekoliko minuta ranije Ultrasi su podigli transparent s natpisom “Oko za oko” uz izloženu otetu zastavu Torcide Brda, ali i poruku prepunu uvreda na račun Hajduka i splitskih navijača, što je dodatno zapalilo atmosferu.

Iako su se tenzije ubrzo smirile i susret je nastavljen, kraj utakmice u Vinkovcima obilježile su scene koje nemaju puno veze sa sportom.

