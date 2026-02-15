Bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena na mjestu gdje su dan ranije bili gledatelji

Ručna bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je na parkiralištu u Predazzu u blizini mjesta održavanja Zimskih olimpijskih igara i deaktivirana je, priopćila je u nedjelju talijanska policija.

Stručnjaci su deaktivirali ručnu bombu, a ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti za javnu sigurnost, rekli su iz policije.

Prostor tog parkirališta uglavnom se koristi za skladištenje drva. Natjecanje u skijaškim skokovima održano je u Predazzu u subotu navečer.

