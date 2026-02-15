FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽASNA TRAGEDIJA /

Majka, sin (5) i beba od devet mjeseci poginuli u požaru: Vatrogasci su ih pronašli u hodniku

Majka, sin (5) i beba od devet mjeseci poginuli u požaru: Vatrogasci su ih pronašli u hodniku
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Uzrok ogromne tragedije zasad nije poznat

15.2.2026.
14:42
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Broj poginulih u požaru koji je izbio u srijedu navečer u neboderu u berlinskoj četvrti Friedrichsfelde porastao je na tri, piše Fenix u nedjelju.

Stravična buktinja izbila je u stanu 75-godišnjeg muškarca, a vatrogasce je obavijestio vratar koji je čuo da se oglasio alarm za dim.

Zatekli majku i dvoje djece

Hitne službe pojurile su na lice mjesta, a dok su se borili s požarom, u hodniku su pronašli majku (26), njezinog sina (5) i njezinu bebu staru tek devet mjeseci. Nitko od njih nije bio pri svijesti.

Beba je poginula istu noć, a 26-godišnjakinja i petogodišnjak s teškim tjelesnim ozljedama završili su u bolnici na liječenju. Nažalost, mališan je ozljedama podlegao u petak, a policija je u nedjelju objavila da je umrla i majka. 

Uzrok ogromne tragedije zasad nije poznat, a u tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više okolnosti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'

BerlinPožarMajkaDjeca
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx