Kovačević se igrao s loptom, prelomio i donio veliku odluku uoči Celte! No, jednog se jako boji

Dinamo je u srijedu navečer odradio posljednji trening uoči četvrte ovosezonske utakmice u Europskoj ligi. Na treningu je vladalo dobro raspoloženje, a lopte se u jednom trenutku primio i trener prve momčadi Mario Kovačević.

Kovačević na raspolaganju imao sve igrače

Dinamov strateg Mario Kovačević na raspolaganju je imao praktički sve igrače izuzev ozlijeđenog Morisa Valinčića koji je izgubljen do kraja godine. Trenirali su i Miha Zajc, Luka Stojković i Mounsef Bakrar koji su imali određenih zdravstvenih problema, no konkurirat će za sastav. Vratio se i Kevin Theophile-Catherine.

Krpanje rupe na desnom beku

Kovačević je tu "rupu" na posljednje dvije utakmice na desnom beku, u Vinkovcima s Vukovarom te na subotnjem dvoboju s Rijekom, pokušao "zakrpati" desnokrilnim napadačem Mateom Lisicom što se nije pokazalo najboljim. Kovačevića jako muči desna strana. S kim krenuti protiv Celte? Za pretpostaviti je da je Kovačević na treningu mozgao, razmišljao, gledao igrače kako treniraju, kako reagiraju, kako bi prelomio i donio odluku. Je li Noa Mikić taj odabrani ili će krenuti s iskusnim Theophileom-Catherineom?

"Čini se kako je Noa Mikić bliže", kako je i rekao Kovačević, ali to ne garantira ništa. No, za pretpostaviti je kako je Mario Kovačević prelomio i donio veliku odluku i kako će Noa Mikić startati, ali nemojte se iznenaditi ni ako u prvih 11 osvane Theophile-Catherine. Lisica bi se protiv Celte trebao vratiti na svoju poziciju, a iza njega zaigrat će dakle, trebao bi, nadareni 18-godišnji Noa Mikić.

'Mikić je bliži, ne bojim se za njega premda je mlad'

"Imamo još jedan trening, vidjet ćemo. Za tu poziciju konkuriraju Theophile i Mikić, vidjet ćemo tko će zaigrati. Mikić je možda bliži, ne bojim se za njega premda je mlad. Probali smo protiv Rijeke s Lisicom, ali on će nam trebati prema naprijed", kazao je Dinamov strateg uoči treninga. Pitanje je i tko će zaigrati u napadu, Dion Drena Beljo, Sandro Kulenović ili možda Mounsef Bakrar.

"Nećemo otkrivati startnu postavu pred važan dvoboj, trener odlučuje tko će igrati, na meni je da treniram, kao i svaki drugi igrač", kazao je Kulenović na pressici prije treninga.

