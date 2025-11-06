Dinamo napada na Maksimiru! Ovo je vjerojatni sastav Modrih s kojim idu po tri boda protiv Celte

Dinamo večeras na Maksimiru u ranijem terminu (18:45) dočekuje španjolsku Celtu Vigo u ključnom ogledu Europske lige. Nakon pobjede protiv Rijeke, “modri” žele potvrditi dobru formu i približiti se prolasku u nokaut-fazu.

Trener Mario Kovačević otkrio je kako su Bakrar i Dominguez upitni, dok bi Theophile trebao biti spreman.

Celta u Zagreb stiže bez prvog golmana Ionuta Radu, koji je ozlijeđen. Utakmicu možete pratiti uživo na programu Arena Sport 1 od 18:45.

Kovačevićevih 11

Dinamo Zagreb sprema se za važan europski dvoboj protiv španjolske Celte, a trener bi prema svemu sudeći mogao posegnuti za kombinacijom provjerenih imena i svježih rješenja.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

Prema najavama, Dinamo bi trebao istrčati u sastavu: Nevistić na vratima; obrambenu liniju čine Mikić, Dominguez, McKenna i Goda. U sredini terena očekuje se trojac Ljubičić, Mišić i Villar, dok će ofenzivni dio igre nositi Lisica, Hoxha te napadač Kulenović, uz mogućnost da Beljo započne umjesto njega.

Modri će pokušati iskoristiti domaći teren i dobru formu pojedinaca kako bi došli do pozitivnog rezultata protiv neugodnog protivnika iz La Lige. Ključ uspjeha mogao bi biti čvrst blok u obrani i brze tranzicije preko bokova, gdje Dinamo tradicionalno stvara najviše opasnosti.

Rijeka gostuje na Gibraltaru

S druge strane, Rijeka od 21 sat gostuje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru. Iako domaćin dolazi iz “malonogometne” zemlje, nije bezopasan, u prošlom kolu svladali su poljski Lech 2:1.

Trener Victor Sánchez upozorio je na teške uvjete i umjetnu travu, a Niko Janković i dalje je suspendiran zbog crvenog kartona iz prvog kola. Dvoboj pratite uživo na Arena Sport 2 od 21:00.

