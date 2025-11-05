Kovačević otkrio tko će zaigrati na 'bolnoj' poziciji protiv Celte: 'Nećemo se samo braniti'

Dinamo u četvrtak (početak u 18.45) na Maksimiru dočekuje španjolsku Celtu u 4. kolu Europske lige, a dan uoči te utakmice trener Plavih Mario Kovačević i napadač Sandro Kulenović održali su konferenciju za medije.

"Miha Zajc i Luka Stojković su trenirali. Bakrar je imao malo problema. Ostali treniraju. Théophile se vratio i jedva čekamo utakmicu", rekao je na početku Kovačević, a nakon toga su uslijedila pitanja novinara.

Prvo pitanje bilo je o ekipi Celte.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"U formi su baš sad kad ne treba. Vole posjed, igraju u sustavu 3-4-3. Imat ćemo njihovu analizu. Okomiti su, imaju kvalitetne igrače. Moramo biti pravi da bismo im parirali. Zabijaju puno golova, ali imaju mane. Možemo svakoga pobijediti pred svojom publikom", rekao je Kovačević.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Potom je uslijedilo pitanje o tome tko će zaigrati na desnom beku, s obzirom na to da je Valinčić ozlijeđen.

"Imamo dvije-tri opcije, imamo još danas trening. Théophile je tu, kao i mladi Noa Mikić koji dobro radi s nama. Koristili smo Matea Lisicu protiv Rijeke, ali mislim da će on sutra igrati na svojoj poziciji. Lisica je bio solidan na boku, ali sad nam treba naprijed. Nismo odustali od njega na boku, ali sad je Mikić najbliže toj poziciji", otkrio je Kovačević.

Potom je trener Dinama odgovorio na pitanje gdje vidi prednosti Plavih:

"Celta ima izuzetne pojedince, iskusne i mlade igrače koji dolaze. Pokazali smo da nam odgovaraju ekipe koje žele igrati, tada smo učinkoviti. Nećemo se samo braniti, pokušat ćemo zaprijetiti kroz tranziciju."

Foto: Goran Stanzl/pixsell

'Trebamo podršku'

Kulenović je nakon toga progovorio o navodnoj krizi u Dinamu, o kojoj se u posljednje vrijeme puno piše:

"Svi koji znaju što je Dinamo, znaju da se uvijek stvaraju različite priče, ali ne znam zašto se to radi kad su stvari pozitivne i kad pobjeđujemo. Ali, svi dišemo dobro, sve je puno profesionalaca, idemo prema svojim ciljevima. I naši rezultati su dobri, s obzirom na remont, na nove igrače, koji tek sad shvaćaju što je Dinamo i privikavaju se na to. Mogli su rezultati biti i puno bolji, naravno, ali kiksovi su dio nogometa, jer ima puno mladih igrača. Što se tiče nezadovoljstva i nekih drugih priča, nema igrača koji je zadovoljan kad ne igra, to je normalno. Treba malo stati na loptu, pustiti nas da radimo svoj posao, trebamo podršku. Svi želimo dati maksimum i sve reći."

Kulenović je ove sezone zabio šest golova u prvenstvu, te dva u Kupu, a još čeka prvijenac u Europskoj ligi.

"Uvijek može bolje, mi napadač imamo mini krizu, ali tek smo na početku studenog, a ukupno smo zabili više od 20 golova. Celta je dobra ekipa, ali dolazi na Maksimir, ovdje su padale brojne ekipe," istaknuo je.

Osvrnuo se i na zvižduke dijela navijača nakon utakmice protiv Rijeke.

"Neke stvari se prenapuhuju, stvara se negativna atmosfera gdje ne treba. Navijači su naš forte, tako je bilo dosad, tako će biti i dalje," poručio je Kulenović.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Črep obranio čast hrvatskog taekwondoa