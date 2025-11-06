Evo kad i gdje možete gledati spektakularnu utakmicu Dinama na Maksimiru

Dinamo igra 4. kolo Europske lige. Suparnik Plavima na Maksimiru je Celta, 12. momčad LaLige. Utakmica je na rasporedu od 18.45, a moći ćete ju gledati na Arena Sport 1 i naravno pratiti na portalu Net.hr.

Dinamo u ovaj dvoboj ulazi u odličnoj bodovnoj situaciji što se tiče Europe, sa sedam bodova osvojenih u prva tri kola. Zagrebački plavi natjecanje su počeli domaćom pobjedom nad bogatim Fenerbahčeom, a u dva gostovanja, kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli i Malmoa u Švedskoj, osvojili ukupno četiri boda.

Pobjeda bi bila velika stvar za Dinamo

Dinamo bi pobjedom protiv Celte napravio veliki korak prema osvajanju jedne od prvih osam pozicija koje direktno vode u osminu finala. Mjesta od devetog do 24. osiguravaju play-off za ulazak u osminu finala, dok će za klubove koji će osvojiti posljednjih 12 mjesta završiti europska priča.

"Celta je baš sada u formi kada ne treba", primijetio je Mario Kovačević na pressici u srijedu u Maksimiru.

Učinak Dinama na kontinentalnoj sceni je sjajan, ali daleko od toga da momčad Marija Kovačevića u nekakvoj idiličnoj atmosferi čeka ovu utakmicu. Razlog zašto je tome tako leži u blijedim igrama i rezultatima u SuperSport HNL-u koji su ispod očekivanja s obzirom na ogroman uloženi novac u dovođenje pojačanja u ljetnom prijelaznom roku.

Kad govorimo o suparnicima, posljednji klub igračke karijere Zvonimira Bobana stiže na Maksimir u odličnoj raspoloženju. Celta već mjesec dana ne zna za poraz, a trenutno je u nizu od četiri pobjede, od kojih su dvije bile u La Ligi. U posljednjih 7 susreta, Celta nije izgubila...

Mikić kreće od prve minute?

Što se izostanaka u Dinamu tiče, svakako najveći hendikep za Kovačevića je ozljeda denog beka Morisa Valinčića koji prema posljednjim informacijama više neće igrati do kraja ove polusezone. On je pretrpio lom kosti u gležnju i sad Kovačević mora tragati za novim rješenjem. Pokušao je spustiti Matea Lisicu s desnog krila na desnog beka u utakmici protiv Rijeke, ali to se nije pokazalo kao bogzna kakva opcija pa postoji velika vjerojatnost da od prve minute protiv Španjolaca u sastavu osvane talentirani Noa Mikić.

"Zajc i Stojković su trenirali i konkurentni su za sastav. Bakrar je imao manjih problema, ali vjerujem da će i on biti spreman. Vratio se i Kevin Theophile-Catherine. Svi jedva čekamo početak utakmice", kazao je Kovačević koji, naravno nije želio otkriti sastav.

"Imamo još jedan trening, vidjet ćemo. Za tu poziciju konkuriraju Theophile i Noa Mikić, vidjet ćemo tko će zaigrati. Mikić je možda bliži, ne bojim se za njega premda je mlad. Probali smo protiv Rijeke s Lisicom, ali on će nam trebati prema naprijed."

Zanimljivo, dugo vremena su bili jedini klub u najvišem rangu španjolskog nogometa koji nije osjetio slast prvenstvenog trijumfa, ali ove nedavne dvije pobjede vinule su ih u sredinu ljestvice, na 12. mjesto.

Kvar na Celtinom zrakoplovu

Inače, Celta je imala problema s dolaskom u Zagreb. Španjolci su zbog kvara na zrakoplovu stigli u hrvatsku metropolu tek iza 19.00 sati. Posljednji trening umjesto u Zagrebu, odradili su u svom kampu Afouteza Sports City, a u srijedu su se tek prošetali maksimirskim travnjakom, kako bi ga malo osjetili, upoznali se s igralištem, stadionom....

"Što se tiče satnice sve je bilo ok, najveći je problem što nismo trenirali u Zagrebu. Šetnja travnjakom nam je dobro došla kako bi vidjeli gdje ćemo igrati, znamo da će sutra ovdje biti pakleno atmosfera," kazao je Celtin trener Claudio Giraldez na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.

Mladi 37-godišnji stručnjak je Celtu preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga je vodio rezervnu ekipu momčadi iz Viga, Celtu Fortunu, te petogligaša Gran Penu. Osvrnuo se i na Dinamo...

'Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom'

"Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed. Bit će to okršaj dviju momčad koje vode posjed, to će biti ključna bitka," dodao je.

Giraldez je istaknuo kako je Celta doputovala u Zagreb po pobjedu.

"Ovo je tek četvrto kolo, što se sutra dogodi neće biti ključno. Međutim, došli smo po tri boda. Znamo da je Dinamo jako opasan kada igra kod kuće. Pobjeda neće biti dovoljna za plasman u iduću rundu, no jasno je da želimo osvojiti što više bodova," istaknuo je najmlađi stručnjak u Primeri.

'U dobroj smo formi'

Miguel Ramon je nakon posljednje Celtine ligaške pobjede, one protiv Levantea 2-1, kazao:

"Vraćamo se presretni u Vigo. Ovo nam je bila četvrta pobjeda zaredom, druga u španjolskom prvenstvu. Nalazimo se u dobroj formi. Ovaj tjedan moramo dobro trenirati kako bismo nastavili s ovom dinamikom pa u četvrtak došli do tri boda i u Europskoj ligi", izjavio Miguel Ramon, junak Celtine posljednje pobjede.

Celta je u Europskoj ligi krenula porazom na gostovanju kod Stuttgarta, nakon čega su kod kuće svladali PAOK, a zatim i Nicu. Imali su ozbiljne suparnike, kudikamo jače nego Dinamo i Celta će za Dinamo biti najveći izazov dosad.

