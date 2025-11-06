FREEMAIL
španjolsko prokletstvo /

Španjolci Dinamu zadavali glavobolje desetljećima, ali danas Modri uzvraćaju udarac

Španjolci Dinamu zadavali glavobolje desetljećima, ali danas Modri uzvraćaju udarac
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Još se svi sjećamo senzacionalnog trijumfa protiv Betisa...

6.11.2025.
7:38
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Dinamo Zagreb ima dugu povijest dvoboja sa španjolskim klubovima, koja se proteže više od 60 godina unatrag, još od 1961. i okršaja s Barcelonom u Kupu velesajamskih gradova. Od tada do danas, Modri su odigrali ukupno 20 utakmica protiv predstavnika iz Španjolske, ostvarivši 3 pobjede, 3 remija i 14 poraza, uz gol-razliku 14:40.

Prve povijesne utakmice odigrane su protiv Barcelone i Valencije, a već tada se vidjelo koliko su španjolski klubovi težak suparnik.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

U modernijoj eri, Dinamo je nekoliko puta odmjerio snage s Atleticom Madridom, Villarrealom i Sevillom, dok su posljednji dvoboji stigli protiv Betisa u Konferencijskoj ligi 2024., kada su Zagrepčani ostvarili vrijednu pobjedu u Sevilli (1:0, strijelac Petković) i remi u Maksimiru (1:1, Kaneko).

Unatoč skromnom ukupnom omjeru, Dinamo je u posljednjim godinama pokazao da može parirati i renomiranim španjolskim protivnicima, posebno na domaćem terenu, gdje su navijači često svjedočili borbenim i taktički zrelim nastupima Modrih.

Popis svih utakmica

KVG - 13. 12. 1961.: Barcelona - Dinamo 5:1 (Jerković)

KVG - 20. 12. 1961.: Dinamo - Barcelona 2:2 (Lamza 2)

KVG (finale) - 12. 6. 1963.: Dinamo - Valencia 1:2 (Zambata)

KVG - 26. 6. 1963.: Valencia - Dinamo 2:0

KPK - 15. 9. 1965.: Atletico Madrid - Dinamo 4:0

KPK - 22. 9. 1965.: Dinamo - Atletico Madrid 0:1

Kup UEFA - 25. 11. 1997.: Dinamo - Atletico Madrid 1:1 (Mujčin)

Kup UEFA - 9. 12. 1997.: Atletico Madrid - Dinamo 1:0

EL - 16. 9. 2010.: Dinamo - Villarreal 2:0 (Rukavina, Sammir)

EL - 2. 12. 2010.: Villarreal - Dinamo 3:0

LP - 14. 9. 2011.: Dinamo - Real Madrid 0:1

LP - 22. 11. 2011.: Real Madrid - Dinamo 6:2 (Beqiraj, Tomečak)

LP - 18. 10. 2016.: Dinamo - Sevilla 0:1

LP - 2. 11. 2016.: Sevilla - Dinamo 4:0

EL - 8. 4. 2021.: Dinamo - Villarreal 0:1

EL - 15. 4. 2021.: Villarreal - Dinamo 2:1 (Oršić)

EL - 17. 2. 2022.: Sevilla - Dinamo 3:1 (Oršić)

EL - 24. 2. 2022.: Dinamo - Sevilla 1:0 (Oršić)

KL - 15. 2. 2024. Betis - Dinamo 0:1 (Petković)

KL - 22. 2. 2024. Dinamo - Betis 1:1 (Kaneko)

UKUPNO - 3 pobjede, 3 remija, 14 poraza uz gol-razliku: 14:40

DinamoBetisCelta VigoSpanjolci
