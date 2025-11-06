Španjolci Dinamu zadavali glavobolje desetljećima, ali danas Modri uzvraćaju udarac
Još se svi sjećamo senzacionalnog trijumfa protiv Betisa...
Dinamo Zagreb ima dugu povijest dvoboja sa španjolskim klubovima, koja se proteže više od 60 godina unatrag, još od 1961. i okršaja s Barcelonom u Kupu velesajamskih gradova. Od tada do danas, Modri su odigrali ukupno 20 utakmica protiv predstavnika iz Španjolske, ostvarivši 3 pobjede, 3 remija i 14 poraza, uz gol-razliku 14:40.
Prve povijesne utakmice odigrane su protiv Barcelone i Valencije, a već tada se vidjelo koliko su španjolski klubovi težak suparnik.
U modernijoj eri, Dinamo je nekoliko puta odmjerio snage s Atleticom Madridom, Villarrealom i Sevillom, dok su posljednji dvoboji stigli protiv Betisa u Konferencijskoj ligi 2024., kada su Zagrepčani ostvarili vrijednu pobjedu u Sevilli (1:0, strijelac Petković) i remi u Maksimiru (1:1, Kaneko).
Unatoč skromnom ukupnom omjeru, Dinamo je u posljednjim godinama pokazao da može parirati i renomiranim španjolskim protivnicima, posebno na domaćem terenu, gdje su navijači često svjedočili borbenim i taktički zrelim nastupima Modrih.
Popis svih utakmica
KVG - 13. 12. 1961.: Barcelona - Dinamo 5:1 (Jerković)
KVG - 20. 12. 1961.: Dinamo - Barcelona 2:2 (Lamza 2)
KVG (finale) - 12. 6. 1963.: Dinamo - Valencia 1:2 (Zambata)
KVG - 26. 6. 1963.: Valencia - Dinamo 2:0
KPK - 15. 9. 1965.: Atletico Madrid - Dinamo 4:0
KPK - 22. 9. 1965.: Dinamo - Atletico Madrid 0:1
Kup UEFA - 25. 11. 1997.: Dinamo - Atletico Madrid 1:1 (Mujčin)
Kup UEFA - 9. 12. 1997.: Atletico Madrid - Dinamo 1:0
EL - 16. 9. 2010.: Dinamo - Villarreal 2:0 (Rukavina, Sammir)
EL - 2. 12. 2010.: Villarreal - Dinamo 3:0
LP - 14. 9. 2011.: Dinamo - Real Madrid 0:1
LP - 22. 11. 2011.: Real Madrid - Dinamo 6:2 (Beqiraj, Tomečak)
LP - 18. 10. 2016.: Dinamo - Sevilla 0:1
LP - 2. 11. 2016.: Sevilla - Dinamo 4:0
EL - 8. 4. 2021.: Dinamo - Villarreal 0:1
EL - 15. 4. 2021.: Villarreal - Dinamo 2:1 (Oršić)
EL - 17. 2. 2022.: Sevilla - Dinamo 3:1 (Oršić)
EL - 24. 2. 2022.: Dinamo - Sevilla 1:0 (Oršić)
KL - 15. 2. 2024. Betis - Dinamo 0:1 (Petković)
KL - 22. 2. 2024. Dinamo - Betis 1:1 (Kaneko)
UKUPNO - 3 pobjede, 3 remija, 14 poraza uz gol-razliku: 14:40
