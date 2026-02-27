Zvijezda Dinama priznala: 'Prvo što mi pada na pamet je ta situacija iz Zagreba'

Bruno Goda, sjajni lijevi bek Dinama, izjavio je nakon trilera u Genku da je njegova momčad dala sve od sebe kako bi se plasirala u osminu finala Europske lige, ali da to nažalost nije bilo dovoljno...

"Ponosan sam na cijelu momčad, dali smo maksimum, ali nažalost, to nije bilo dovoljno. Hrabro smo pali“, rekao je 27-godišnji branič nakon utakmice u Genku kasno sinoć.

Dinamo je vodio 3-1, što je značilo da su produžeci ušli u igru jer su nadoknadili minus iz Zagreba (1-3). Međutim, tijekom dodatnih 30 minuta primili su dva gola, a utakmica je na kraju završila 3-3, odnosno ukupnim rezultatom 6-4 za Genk...

Kada je upitan što je presudilo u ispadanju Dinama, Goda je odgovorio:

"Prvo što mi pada na pamet je taj treći gol u Zagrebu. Žao mi je zbog toga jer bi nam danas bilo lakše da to nije bilo tako.Možda nam je nedostajalo iskustva, imamo puno novih igrača, mnogi od nas nisu igrali ovakve utakmice. Na kraju smo popustili i nismo izdržali“.

Goda je odigrao 66 minuta u Genku, a u 30. minuti je pogodio gredu.

"Bilo je to u ranoj fazi utakmice i sigurno bismo bolje krenuli da je lopta ušla“, izjavio je i dodao:

"No, sada je teško analizirati sve odmah nakon utakmice. Jako smo tužni zbog ispadanja. Moramo se iskupiti već u nedjelju protiv Gorice.“

Goda je također istaknuo kako treba gledati na ovu situaciju pozitivno, kao na iskustvo koje će pomoći mladim igračima.

"Ovo će im biti velika škola, a sljedeće sezone će to iskustvo već doći do izražaja“, zaključio je.

