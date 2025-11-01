Goda nakon slavlja na Maksimiru: 'Klasični derbi, normalno je da ima tenzija'

Dinamo se pobjedom nad Rijekom 2:1 poravnao s Hajdukom na vrhu ljestvice. Obje momčadi imaju po 25 bodova, ali Splićani su odigrali susret manje, dok je Rijeka ostala sedma s 14 bodova. O derbiju, pritisku, novoj europskoj utakmici koja stiže za pet dana, Donna Diana Prćić na Maksimiru je za RTL Danas razgovarala s Brunom Godom.

Čestitke na teško izborenoj pobjedi protiv Rijeke, provedite nas malo kroz susret.

"Hvala na čestitkama. Da, jako teška pobjeda, ali to je derbi. Ne uzimaju se bodovi lako u derbijima. Jako dobro prvo poluvrijeme s naše strane. Drugo smo lošije ušli, Rijeka je uzela loptu, zabila taj pogodak, a kasnije klasični derbi. Čvrsta igra i malo prilika, ali evo srećom na kraju je Hoxha zabio fenomenalan pogodak i uzeli smo sva tri boda."

Puno tenzija na terenu.

"To je ulog derbija, nisu to samo tri boda. Normalno je da je nervoza na terenu i da se igrači bore za pobjedu. Dođe do nekih tenzija, ali sve je to dio nogometa. Najbitnije da smo mi danas pobijedili."

'Jako bitna pobjeda'

Važna tri boda nakon šoka protiv Vukovara.

"Stvarno jako bitna pobjeda za nas nakon onog kiksa u Vinkovcima. Trebala nam je ova pobjeda, pogotovo u derbiju, da nas digne."

Puno pritiska i razgovora je bilo nakon Vinkovaca. Što se sve događalo?

"Mislim da su mediji to sve skupa prenapuhali. Normalno je da smo imali sastanak i da smo razgovarali kao i nakon svake utakmice. Popravljali smo neke stvari kroz tjedan i ništa, trebamo samo imati vjere u sebe i nastaviti dalje."

A kako je Goda najavio europski susret protiv Celte i može li Dinamo ostati nepobijeđen pogledajte u videu na vrhu članka.