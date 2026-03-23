ZLATNI MARTIN /

Poznati talijanski insajder otkrio nevjerojatnu svotu koju je Como odbio za Baturinu

Poznati talijanski insajder otkrio nevjerojatnu svotu koju je Como odbio za Baturinu
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Ove je sezone u dresu Coma odigrao ukupno 25 utakmica, a uz sedam golova ima i četiri asistencije

Martin Baturina konačno je u posljednje vrijeme počeo pokazivati talent koji neupitno posjeduje. 

Oduševljeni Zlatko Dalić govori kako je 'Baturina kliknuo u glavi i opet se izborio za velike stvari', a koliko je bitan potvrđuje i informacija talijanskog novinara, poznatog 'insajdera' Nicola Schire.

Objavio je Schira kako je u siječnju ove godine stigla velika ponude za Baturinu iz Engleske. Leeds je nudio 30 milijuna eura da Baturina nakon samo pola sezone u Italiji preseli na Otok. Međutim, Como je to odbio jer smatra Baturinu nedodirljivim u tom pogledu. Cesc Fabregas smatra ga ključnim igračem u svojoj momčadi. 

Baturina je u ljeto 2025. godine napustio Dinamo i u transferu vrijednom 18 milijuna eura, uz bonuse, stigao u momčad trenera Cesca Fabregasa. Iako u početku sve skupa nije izgledalo bajno, s vremenom je postao jedan od ključnih igrača kluba koji se bori za vrh Serie A.

Ove je sezone u dresu Coma odigrao ukupno 25 utakmica, a uz sedam golova ima i četiri asistencije. Ima ugovor do ljeta 2030. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 18 milijuna eura iako spomenuta ponuda Leedsa govori kako je cijenjen na puno više. 

Spomenimo i kako su u Comu još dvojica naših igrača, Ivan Smolčić te golman Nikola Čavlina

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
