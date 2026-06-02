Tvrtka koja sklapa vaš iPhone želi da vozite njihov SUV: Cavirom žele srušiti Teslu Y

Zamislite svijet u kojem tvrtka odgovorna za pedantno sklapanje pametnog telefona u vašem džepu odluči primijeniti istu preciznost i masovnu proizvodnu moć na nešto znatno veće – na električni automobil.

Ne morate više zamišljati, jer se upravo to događa. Foxconn, tajvanski tehnološki gigant poznatiji kao glavni Appleov partner, ulazi na velika vrata u automobilsku industriju. Njihov automobilski odjel, Foxtron, predstavio je svoj drugi model, elegantni električni SUV nazvan Cavira, s jasnom ambicijom da pomrsi račune igračima poput Teslinog Modela Y.

Ovo nije samo još jedan električni automobil; ovo je potencijalni pokazatelj seizmičke promjene u industriji, gdje granice između tehnologije i proizvodnje vozila postaju nejasne.

Dizajn koji ne skriva svoje korijene

Na prvi pogled, Foxtron Cavira odaje dojam modernog i promišljenog SUV-a koji se ne srami svojih azijskih korijena. Vizualno, dijeli obiteljsku sličnost s manjim modelom Bria, kompaktnim hatchbackom predstavljenim ranije ove godine, koji će čak doživjeti i svoju reinkarnaciju pod Mitsubishijevom značkom. No, dok je Bria gradski mališan, Cavira igra u višoj ligi.

S dužinom od 4.695 milimetara i izdašnim međuosovinskim razmakom od 2.920 milimetara, dimenzijama se smjestio bok uz bok s Teslinim Modelom Y, što jasno otkriva koga Foxtron vidi kao glavnog konkurenta.

Prednjim dijelom dominira zatamnjena donja rešetka i oštro dizajnirana prednja svjetla, povezana sada već obaveznom LED svjetlosnom trakom koja se proteže cijelom širinom vozila. Bočne linije naglašene su odvažnim i oštrim naborima na vratima, dajući automobilu mišićav i dinamičan stav. Stražnji kraj zaokružuje priču s tankim LED svjetlima i elegantnim spojlerom koji se proteže s krova, doprinoseći ne samo estetici, već i aerodinamici vozila.

U kombinaciji s 18-inčnim kotačima na osnovnom i 19-inčnim na snažnijem modelu, Cavira izgleda samouvjereno i spremno za globalnu scenu. Ukupni kapacitet prtljažnika, sprijeda i straga, iznosi solidnih 692 litre, što ga čini i praktičnim obiteljskim suputnikom.

Dva električna srca za različite apetite

Foxtron nije ništa prepustio slučaju pa Caviru nudi u dvije različite izvedbe pogonskog sklopa, obje temeljene na istoj litij-željezo-fosfatnoj bateriji kapaciteta 82,7 kWh. Osnovni model, nazvan Emerge Long-Range Edition, opremljen je jednim elektromotorom postavljenim na stražnju osovinu. Ovaj motor razvija 249 konjskih snaga (186 kW), što je sasvim dovoljno za agilnu gradsku i međugradsku vožnju. Ubrzanje od nula do 100 km/h traje 6,9 sekundi, a ono što je još važnije jest deklarirani doseg od čak 578 kilometara prema realističnom WLTC ciklusu mjerenja. To znači tjedan dana vožnje bez ikakve brige oko traženja punionice.

Za one s težom nogom na papučici gasa, tu je Pioneer Long-Range Performance Edition. Ova verzija donosi drugi elektromotor na prednju osovinu, osiguravajući pogon na sve kotače i ukupnu snagu od impresivnih 468 konjskih snaga (349 kW). S takvom ergelom ispod lima, Cavira Pioneer se pretvara u pravu sportsku zvijer, sposobnu katapultirati se od nula do 100 km/h za samo 3,8 sekundi. Naravno, veća snaga uzima danak u dosegu, koji je ovdje smanjen na i dalje vrlo izdašnih 538 kilometara. Zanimljivo je da su tajvanski regulatorni podaci pokazali prosječnu potrošnju ove snažnije verzije od 5,8 km/kWh, što svjedoči o učinkovitosti pogonskog sklopa.

Digitalni minimalizam s pametnim rješenjima

Unutar Cavire, vozača i putnike dočekuje okruženje koje slijedi trendove modernih električnih vozila – čisto, prostrano i digitalizirano. Ispred vozača nalazi se digitalna instrumentna ploča od 12,3 inča, dok središnjim dijelom dominira masivni, portretno orijentirani 15,6-inčni zaslon infotainment sustava. Ipak, Foxtron je ovdje povukao potez koji će mnogi vozači pozdraviti s oduševljenjem.

Umjesto da sve funkcije "zakopaju" duboko u digitalne izbornike, ispod glavnog zaslona zadržali su red fizičkih prekidača za ključne naredbe poput kontrole klime. To je dokaz da slušaju stvarne potrebe korisnika i cijene jednostavnost i sigurnost rukovanja tijekom vožnje.

Popis opreme je dugačak i uključuje premium audio sustav SEAS s dvanaest zvučnika, grijana i ventilirana prednja sjedala, mogućnost bežičnog ažuriranja softvera (OTA) te čak i sustav za ispuštanje mirisa u kabinu. Naravno, tu je i cijeli paket naprednih sustava za pomoć vozaču (ADAS), koji uključuje adaptivni tempomat, pomoć pri održavanju vozne trake te asistenciju pri daljinskom parkiranju. Jedna od istaknutih značajki je i ekskluzivna funkcija dvostrukog V2L (Vehicle-to-Load) vanjskog napajanja, koja omogućuje da automobil isporučuje do 1.900 vata električne energije, pretvarajući ga u mobilni izvor struje za kampiranje, rad na terenu ili čak kao pomoć u slučaju nestanka struje kod kuće.

Više od automobila, ovo je poslovni model

Prava intriga oko Foxtron Cavire nije samo u dizajnu ili performansama, već u poslovnoj strategiji koja stoji iza nje. Foxconn, kao majstor masovne proizvodnje složene potrošačke elektronike, sada želi prenijeti tu golemu stručnost i efikasnost u automobilski svijet. Tvrtka se više ne zadovoljava ulogom tihog diva koji radi u pozadini za tehnološke brendove; sada žele biti ime na prednjem dijelu automobila.

Cijena na domaćem, tajvanskom tržištu kreće od otprilike 37.000 eura za osnovni model, dok snažnija verzija stoji oko 41.500 eura. Iako su ovo direktne konverzije, daju naslutiti da bi Cavira mogla biti vrlo konkurentna ako se pojavi na europskom tržištu.

Ovo nije prvi Foxconnov izlet u autoindustriju. Njihov zajednički projekt s tvrtkom Yulon već je iznjedrio nekoliko modela i platformi, a planovi za globalno širenje su ozbiljni. Lansiranje Cavire prvo na Tajvanu samo je početak. Ako se Foxtron odluči za prodor izvan domaćeg tržišta, Tesla, ali i rastuća vojska kineskih proizvođača električnih vozila, morat će se natjecati ne samo s tradicionalnim automobilskim markama, već i s titanom ugovorne proizvodnje koji zna kako napraviti milijune kompleksnih uređaja brzo i efikasno. Pitanje više nije mogu li to učiniti, već koliko brzo će postati sila na koju treba računati.