Talijani u čudu zbog Hrvata, a nije Modrić: Ovo mogu samo odabrani...

U 30. kolu Serie A Martin Baturina ponovno je zabio za Como u uvjerljivoj pobjedi 5:0 protiv Pise. Hrvatski veznjak pogodio je precizno u donji kut nakon ulaska u kazneni prostor.

“Moćan potez i neobranjiv udarac desnicom” – tako je njegov treći gol na utakmici opisala Gazzetta dello Sport. Bio mu je to sedmi pogodak sezone, uz četiri asistencije u 25 nastupa.

Nakon dolaska iz Dinama u ljeto 2025. za 18 milijuna eura, Baturina je postupno postao jedan od ključnih igrača Coma.

Posebno je briljirao u siječnju (3 gola i 3 asistencije u četiri utakmice), a dobru formu nastavio je i nakon oporavka od ozljede.

