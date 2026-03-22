Talijani u čudu zbog Hrvata, a nije Modrić: Ovo mogu samo odabrani...
U 30. kolu Serie A Martin Baturina ponovno je zabio za Como u uvjerljivoj pobjedi 5:0 protiv Pise. Hrvatski veznjak pogodio je precizno u donji kut nakon ulaska u kazneni prostor.

“Moćan potez i neobranjiv udarac desnicom” – tako je njegov treći gol na utakmici opisala Gazzetta dello Sport. Bio mu je to sedmi pogodak sezone, uz četiri asistencije u 25 nastupa.

Nakon dolaska iz Dinama u ljeto 2025. za 18 milijuna eura, Baturina je postupno postao jedan od ključnih igrača Coma.

Posebno je briljirao u siječnju (3 gola i 3 asistencije u četiri utakmice), a dobru formu nastavio je i nakon oporavka od ozljede.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
