FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U MJANMARU /

Najmanje 50 mrtvih u velikoj eksploziji skladišta: Pojavila se snimka

Najmanje 50 mrtvih u velikoj eksploziji skladišta: Pojavila se snimka
×
Foto: Screenshot 'x'/nexta_tv/breaking911

Još 70 ih je ozlijeđeno u toj nesreći koja se dogodila u gradu Namhkamu u državi Shan, blizu kineske granice, prema prvim podacima hitnih službi

31.5.2026.
20:47
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/nexta_tv/breaking911
VOYO logo
VOYO logo

Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku Mjanmara, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji, a do nesreće je došlo na teritoriju pod kontrolom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji.

Još 70 ih je ozlijeđeno u toj nesreći koja se dogodila u gradu Namhkamu u državi Shan, blizu kineske granice, prema prvim podacima hitnih službi.

Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada u tom području, a spasioci još uvijek pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, izvijestili su mediji. Bolnica u Namhkamu izvijestila je o ozbiljnom nedostatku krvi potrebne za liječenje ozlijeđenih.

Pobunjenička skupina TNLA potvrdila je da je zgrada jedno od njihovih skladišta streljiva. Sadržavala je komercijalni eksploziv namijenjen za upotrebu u kamenolomu kojim upravlja skupina, rekli su.

TNLA je izrazila sućut žrtvama eksplozije i najavila temeljitu istragu uzroka eksplozije.

Mjanmar je u građanskom ratu otkako je vojska preuzela vlast u puču 2021. godine, a hunta se bori protiv niza prodemokratskih gerilaca i moćnih naoružanih skupina etničkih manjina. Nacionalnooslobodilačka vojska Ta'ang (TNLA) jedna je od najmoćnijih etničkih pobunjeničkih skupina u zemlji.  

MjanmarEksplozijaRatPoginuli
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike