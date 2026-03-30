Kapetan Dinama pretrpio težu ozljedu nakon divljačkog starta koji je prošao žutim kartonom

MNK Rijeka pobijedila je Futsal Dinamo 7-1 u drugoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa u subotu i osvojila prvi trofej u klupskoj povijesti ukupnim rezultatom 8-5.

Utakmicu je obilježio i vrlo grub starta Elvira Husarića na Tihomira Novaka u drugom poluvremenu. Husić je s leđa s obje noge starta na legendu Dinama koji je neko vrijeme morao odmoriti nakon takvog starta. Nevjerojatno, ali za to je dobio samo žuti karton.

Dva dana nakon utakmice javio se Futsal Dinamo i obznanio da je Tiho Novak ozbiljnije ozlijedio ligamente desnog gležnja te da mu slijedi oporavak od otprilike dva mjeseca što znači da je ova sezona za njega završena i to je ozbiljan udarac za Dinamo koji će bez svog važnog igrača loviti novi naslov prvaka Hrvatske.

"Prema službenom liječničkom nalazu, utvrđena je ozbiljnija ozljeda ligamenata desnog gležnja koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca.

Daljnji tijek oporavka ovisit će naravno i o Novakovoj reakciji na terapiju i eventualnoj potrebi za dodatnim medicinskim zahvatima. Tihomiru Novaku danas je stavljena ortoza te se trenutačno kreće uz pomoć štaka, a preporučeno mu je i mirovanje", objavili su iz Dinama.

