Sestre osvojile dvije zlatne medalje i smjestile Hrvatsku u sam vrh Europe

Hrvatsko orijentacijsko trčanje ispisalo je još jednu zlatnu stranicu svoje bogate povijesti.

Samo dan nakon što je Dora Delić osvojila prvo europsko zlato za Hrvatsku na prvenstvima Europe i svijeta u orijentacijskom trčanju, njezina sestra Sara Delić osvojila je naslov europske prvakinje na dugim stazama u kategoriji W16 na Europskom prvenstvu za mlade (EYOC 2026) u Sloveniji.

Na zahtjevnom kraškom terenu u Lokvama, gdje su tehnička preciznost, fizička spremnost i sposobnost donošenja odluka bili jednako važni, Sara je od samog početka nametnula visok ritam. Sigurnim i gotovo besprijekornim nastupom kontrolu po kontrolu gradila je prednost te utrku završila u vremenu 49:47, što je bilo dovoljno za naslov europske prvakinje.

Srebrnu medalju osvojila je Monika Munzarova iz Češke sa zaostatkom od 53 sekunde, dok je bronca pripala njezinoj sunarodnjakinji Hani Fenclovoj, koja je zaostala minutu i devet sekundi.

Nakon povijesnog zlata Dore Delić u sprintu ostvarenog u četvrtak, Hrvatska je tako u samo dva dana osvojila dva naslova europskih prvaka, što predstavlja najveći uspjeh u povijesti hrvatskog orijentacijskog trčanja.

Odlične nastupe ostvarili su i ostali hrvatski reprezentativci. Dora Delić, unatoč velikoj pogrešci na početku utrke, pokazala je izniman natjecateljski karakter te se tijekom utrke probila za više od 50 mjesta i na kraju zauzela vrlo dobro 18. mjesto.

Hrvatske boje uspješno su branili i Helena Posedi, Nera Ban, Karlo Trinajstić i Ema Juričan, koji su na iznimno zahtjevnom europskom prvenstvu stekli vrijedno iskustvo i dali važan doprinos ukupnom nastupu reprezentacije.

Dvostruko zlato sestara Delić u samo dva dana potvrda je kontinuiranog napretka hrvatskog orijentacijskog trčanja i rezultat dugogodišnjeg rada natjecatelja, trenera i cijelog stručnog stožera reprezentacije.

Europsko prvenstvo za mlade završava u subotu štafetnim utrkama, na kojima će hrvatski reprezentativci pokušati nastaviti niz odličnih nastupa ostvarenih u prva dva natjecateljska dana.

Rezultati hrvatskih reprezentativaca

W16 (105 natjecateljica)

1. Sara Delić – 49:47

18. Dora Delić +8:27

82. Helena Posedi +34:12

85. Nera Ban +38:45

M16 (106 natjecatelja)

67. Karlo Trinajstić +29:33

W18 (111 natjecateljica)

81. Ema Juričan +40:56