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Veliki odlazak! Alexis Sanchez nakon 20 godina napustio europski nogomet

Veliki odlazak! Alexis Sanchez nakon 20 godina napustio europski nogomet
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Foto: Hassan Ammar

Nakon Barcelone igrao je još za brojne europske velikane, od Arsenala i Manchester Uniteda do Intera i Marseillea

11.8.2026.
11:40
Hina
Hassan Ammar
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Alexis Sanchez, 37-godišnji čileanski nogometaš, preselio je u MLS ligu te je potpisao ugovor na dvije godine s Montrealom, potvrdio je službeno kanadski klub.

Sanchez je u Montreal preselio iz Seville koja je iskusnom Čileancu nudila produljenje ugovora na još jednu sezonu, ali je takvu ideju nogometaš odbio.

S 51 pogotkom, tijekom 168 nastupa, Sanchez je najbolji strijelac u povijesti čileanske reprezentacije.

Profesionalnu karijeru Sanchez je počeo u čileanskoj Cobreloi, a 2006. godine je došao u europski nogomet kada je potpisao za Udinese. Potom je kao posuđeni igrač nastupao za čileanski Colo Colo i argentinski River Plate, a u Europu se vratio 2011. godine potpisavši za Barcelonu gdje je ostavio duboki trag.

Nakon Barcelone igrao je još za brojne europske velikane, od Arsenala i Manchester Uniteda do Intera i Marseillea, a u posljednje dvije sezone bio je član Udinesea i Seville.

Alexis Sanchez
komentara
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