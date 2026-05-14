Poznati stručnjak analizirao finale: 'On je Dinamov Andrea Prilo'

Dinamo je u srijedu slavio protiv Rijeke na Opus Areni i tako osvojio svoje 18. Rabuzinovo sunce. Heroj utakmice bio je Luka Stojković, koji je zabio oba pogotka u 2-0 pobjedi Plavih.

Dinamovu pobjedu za Net.hr prokomentirao je bivši trener Modrih i nekadašnji član stručnog stožera hrvatske reprezentacije Nikola Jurčević.

"Od prve minute vidjelo se da je Dinamo bolja momčad i da će dominirati. Rijeka je bila usporena i bez energije te je odigrala dosta lošu utakmicu u kojoj je Dinamo kontrolirao tempo i apsolutno zasluženo slavio", u uvodu je rekao bivši trener Modrih, kojeg smo upitali i za ocjenu riječke sezone.

"Ova sezona za Rijeku ima dvije strane medalje. S jedne strane Rijeka je odigrala fenomenalnu sezonu u Europi, gdje je na kraju ispala od Strasbourga. No, u domaćem prvenstvu bilo je dosta posrtaja i Rijeka je, s obzirom na reputaciju, morala više", rekao je Jurčević pa nastavio:

"Mislim da je bilo previše rotacija i neshvatljivih poteza. U trenutku kada loviš osvajanje Kupa, što bi okrenulo sezonu na pozitivnu notu, ti staviš jednog od svojih najboljih igrača na neprirodnu poziciju. Meni je to stvarno neshvatljivo", govori Jurčević o odluci Victora Sancheza da Tiago Dantas igra na poziciji lijevog ofenzivnog veznog.

"Mislim da je sudac dobro odradio zadatak. Dobro je kontrolirao jednu korektnu utakmicu u kojoj ipak nije bilo tenzija i veoma mi je drago da nema spornih trenutaka ili 'sudačkih repova' nakon utakmice." - Nikola Jurčević o Anti Ercegu

On je Dinamov Pirlo

Našeg smo sugovornika zamolili i da prokomentira igrače koji su obilježili sezonu Dinama i Rijeke i za koje se priča kao o mogućim putnicima na Svjetsko prvenstvo:

"I Luka Stojković i Dion Drena Beljo u utakmici protiv Rijeke potvrdili su odličnu formu ovog proljeća. Beljo je odigrao izvanredan drugi dio prvenstva, a ona minijatura prije drugog pogotka Dinama važnija je od samog gola. Što se tiče Stojkovića, on je dokazao klasu. To je igrač koji jednim potezom može prelomiti utakmicu i jako je nepredvidiv. Obojica su napravila veliki iskorak ove sezone", smatra Jurčević, koji je komentirao i najboljeg igrača Rijeke Tonija Fruka.

"On je odličan igrač. Nažalost, se u Osijeku, osim one minijature koju je Dominguez očistio, nije iskazao, ali vidjelo se da nije u potpunosti spreman. No, da se radi o kvalitetnom igraču, vidjelo se u prijašnjim utakmicama, što ga je dovelo do reprezentacije. Smatram da je spreman za iskorak i da ga čeka solidan europski klub i dobra karijera."

Za kraj smo našeg sugovornika upitali i za mišljenje o Josipu Mišiću. Dinamov kapetan odigrao je odličnu sezonu, što je među navijačima ponovno pokrenulo zazivanje njegova poziva u reprezentaciju:

"Ja sam već prije nekoliko godina rekao kako je on Dinamov Andrea Pirlo. Koliko je bitan za igru Dinama, to je ta razina. Kontrolira igru, diktira tempo i dijeli odlične lopte. On je motor Dinama, pravi kapetan i lider te ključan igrač za Plave", zaključuje Nikola Jurčević.