SJAJNI VEZNJAK /

Stojković nakon osvajanja naslova: 'Moj stav je bio jasan i to se pokazalo kao ispravna odluka'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Stojković je ove sezone postigao 11, a namjestio 12 pogodaka u 39 utakmica.

27.4.2026.
11:56
Sportski.net
Iako svi pričaju o Dionu Dreni Belji i njegovu dolasku na korak do rušenja rekorda Eduarda da Silve, jedan drugi igrač Dinama također je uvelike zaslužan za novu titulu u vitrinama zagrebačkog kluba.

Ime mu je Luka Stojković i ove je zime zamalo otišao iz Dinama.

"Moj je stav bio odmah da ne idem, bila je to dobra odluka. Nisam želio otići", rekao je Stojković, pa odgovorio hoće li otići na ljeto: "O ljetu ne razmišljam, važno je sada samo finale Kupa."

Stojković je prokomentirao i osvajanje lige:

"Vjerovali smo i prošle sezone da možemo biti prvaci, ali zbog spleta okolnosti ispalo je drugačije. Vjerovali smo i na početku ove sezone – uvijek se u Dinamu pripremaš za naslov, i sada smo uspjeli. Poraz od Istre u Puli bio je najteži, to je bila prekretnica sezone. Bila je to teška utakmica za nas, pogotovo jer smo dominirali cijelo vrijeme. Nakon te utakmice smo se skupili i vjerovali da ćemo doći do ovoga", rekao je Dinamov veznjak.

Za kraj se Stojković osvrnuo i na činjenicu da sve više ljudi nosi njegov dres.

"Presretan sam radi toga, ha ha. Kad igrate u Dinamu, svaku utakmicu morate dati sve od sebe. Osjeti se sinergija grada, navijača i kluba i lijepo je biti u takvom gradu", zaključio je Luka Stojković.

