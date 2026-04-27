Poznati sportski direktor: 'Dinamo ima zanimljive igrače, a Beljo je pogriješio'

Dinamo je u nedjelju navečer pobjedom protiv Varaždina samo zapečatio odluku koju su remijem Rijeka i Hajduk par sati ranije obznanili i postao prvak.

U ludoj sezoni gdje su Modri pod vodstvom Marija Kovačevića u jednom trenutku bili u "bezizlaznoj krizi" ukazao se Dion Drena Beljo koji zabija kao na traci, a mnogi u tome krive slabu ligu. Upravo je tu Beljinu formu, ali i kvalitetu HNL-a za Večernji list komentirao bivši sportski direktor Rijeke Ivan Mance.

"Dinamo ima ozbiljnih igrača za prodaju. Beljo igra odličnu sezonu i sigurno je privukao europsku pozornost. Sada se pokazalo koliko je pogrešna odluka bila da iz Osijeka ode direktno u Njemačku. Tada je trebao otići u Dinamo i njegova bi se karijera bolje razvijala, a tržišna vrijednost bila bi mu veća. Tu je i Stojković, sviđa mi se stoper Dominguez. Dinamo ima igrače koji će napuniti klupsku blagajnu," rekao je sportski direktor Göztepea o stanju Belje i ostatka Dinamove momčadi na tržištu.

Mance je komentirao i što bi se trebalo promijeniti u Hrvatskoj da liga postane zanimljivija investitorima:

"Svaki investitor kada ulaže u klub, gleda koliko sustav može stvoriti novca izvan nogometa, odnosno kolike su mogućnosti razvoja. A upravo to sputava hrvatske klubove. Naše tržište ne proizvodi dovoljno novca da bismo bez jakih privatnih investicija bili konkurentni na europskom tržištu. Ta činjenica smanjuje atraktivnost investicijama. Ulagači ne kupuju klubove iz zabave. Žele kupiti klub za, primjerice, tri milijuna eura, da bi ga za pet ili deset godina prodali za deset ili petnaest. Posjet na stadionima trebao bi narasti, vjerojatno, peterostruko. Onda bi to privuklo investitore," rekao je Mance.

