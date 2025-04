Ivan Mance već treću sezonu radi kao sportski direktor u Göztepeu. Nakon Rijeke Ivan Mance otisnuo se put Turske gdje je dosad napravio sjajan posao. Göztepe Spor Kulübü (Göztepe Sports Club - Sportski klub Göztepe) punim imenom je klub iz grada Izmira.

U biti, Göztepe je klub sa sjedištem u kvartovima Göztepeu i Güzelyalıju u Izmiru. Trenutno je na 10. mjestu u turskoj Superligi. U tri sezone u Turskoj Ivan Mance prošao je i vidio svašta, jer tamo je nogomet religija, a Turska zemlja s velikom emocijom. Sve je otkrio u velikom intervju za portal Net.hr.

"Sve je dobro. Jučer smo doduše izgubili polufinale Kupa od Trabzonspora u gostima 2-0, pa je malo tuga u klubu jer smo prvi put nakon 49 godina došli u polufinale, ali ništa, idemo dalje. Bitno je ustati nakon što padneš, nema drugoga, pa i sedam puta ako treba. Danas je već novi dan", kazao nam je Ivan Mance u uvodu razgovora.

Tako je, kažu da oni najjači padnu 100 puta i ustanu nakon toga....

"To tako treba biti, ništa idemo dalje", priča nam rođeni Riječanin i bivši golman.

Je li Ivan Mance zadovoljan sa odrađenim poslom u Göztepeu i ostvarenim do sad u klubu?

"Došao sam u Göztepe kad su ga preuzeli novi vlasnici i te godine je klub ispao iz lige i onda sam morao jednostavno restruktuirati klub, presložiti sportski segment, unaprijediti svo moguće poslovanje tog kluba i prošle sezone odigrali smo odlično u drugoj ligi i ušli u Superligu. Bili smo praktički hit prvenstva u Turskoj zbog načina igre i zbog toga što imamo jedan od najmlađh budžeta i najmlađu momčad u ligi. Nažalost, napale su nas ozljede u siječnju ove godine i gotovo cijelo vrijeme, zadnja tri mjeseca igramo bez 5-6 ključnih igrača, tako da su nam rezultati malo pali, ali za prvu sezonu sam zadovoljan. Vjerujem da u sljedećoj možemo napraviti još jaču i moćniju momčad nego što smo imamo sad".

Sergej Jakirović radi sjajan posao u Turskoj sa svojim Kayserisporom...

"Jakirović je vrhunski trener. Baš sam pričao sa sportskim direktorom Kayserispora tek kad je Jakirović došao. Pitao me što mislim o dolasku Jakirovića na trenrsku klupu. Rekao sam mu da je ostao u ligi. Gleda on mene, pita me - kako to misliš? Samo sam mu odgovorio da onaj dan kad je potpisao Jakirovića je ostao u ligi. Jakirović je napravio dosad vrhunski posao, kao što je napravio i u Zrinjskom, u Rijeci i Dinamu. Kapa mu do poda na tome. To sam i očekivao od njega. Jer, prije svega, on je jedino dovoljno lud da uopće i prihvati taj posao jer je Kayserispor bio u potpuno izgubljenoj situaciji kad je on došao. I svi koji su bili blizu kluba tada su govorili da mora izbjeći taj posao, međutim on je to prihvatio i pokazao koliko je hrabar i napravio vrhunski posao. Kapa do poda Jakiroviću, stvarno je čovjek ovdje jedna vrsta senzacije na trenerskom planu u turskoj ligi", govori Ivan Mance.

Kako općenito u Turskoj gledaju na Hrvate na nogometnom planu?

"Tradicionalno je Turska jedna od destinacija gdje su Hrvati ostavljali jako dobar dojam kroz povijest, još od 90-etih kad je to krenulo od Vugrinca i Mrmića, pa kasnije i od Rapaića, ikone turskog nogometa, Bilića poslije kao trenera Bešiktaša, njegovog tadašnjeg pomoćnika Nikole Jurčevića, mnogih ostalih igrača i naših trenera kao što je i Tudor bio. Bilo je u Turskoj stvarno puno naših uspješnih ljudi i strahovito nas cijene i sve što je naša reprezentacija napravila u zadnjih desetak godina, tako da s te strane osjećam da imaju veliki respekt prema Hrvatima. Uz to i mentalitetom nismo puno drugačiji tako da se vrlo lako adaptiramo u Turskoj."

Uspoređivati SuperSport HNL i tursku Süper Lig je suludo...

"Istina, Süper Lig je puno jača od SuperSport HNL-a. Potpuno je to neusporedivo i rijetko koji klub iz SuperSport HNL-a bi tu mogao opstati uopće u tom natjecanju. Nogomet je u Turskoj religija, jednostavno je to praktički pitanje života i smrti svaka utakmica jer su izuzetno vezani za svoje klubove i izuzetno emotivni i navijači i igrači. Opet, teško je i nezahvalno uspoređivati vrhunske igrače koji igraju u njihovim vrhunskim klubovima. Možda rijeđe izlaze u inozemstvo jer im rijetko tko može dati novce koje zarađuju ovdje i možda im nedostaje da još Turci sami sebe nadograde i postanu bolji. Moramo biti iskreni, naši igrači su se razvili do tih svjetskih visina upravo kad su odlazili iz SuperSpot HNL-a i radili sljedeće korake u vrhunskim klubovima vani i to je možda ono što Turcima, na neki način, nedostaje. Moramo biti fer i reći da su Hrvati svojevrsni fenomeni u nogometu, to što radimo i što radi naša reprezentacija i naši igrači vani. To je uistinu jako jako cijenjeno u svijetu nogometa."

Dinamo, Hajduk, Rijeka, gdje bi ti klubovi bili u Süper Ligi, na kojem mjestu, kako bi participirali?

"Vjerujem da bi imali izglede boriti se. OK, Dinamo kad je na nekom svom optimumu bi bio definitivno u gornjem dijelu lige, ostali klubovi puno teže. Nezahvalno je uspoređivati lige i razine jer jednostavno je sve drugačije. Od stila nogometa do pritiska, konkurencije, financija. Dinamo u nekoj normalnoj Dinamovoj sezoni bi bio vrlo konkurentan".

Ima li u Göztepeu igrača koji bi igrali u naša tri najbolja hrvatska kluba, pretpostavljamo da ima?

"Apsolutno. Imam sjajnog napadača kojeg ću prodati za jako puno novaca. Rômulo Cardoso se zove. On se razvija u vrhunskog napadača, ali ima jako puno igrača kvalitetnih u turskoj ligi.

Dolazi li Edin Džeko u Hajduk? Prošlog tjedna pukla je informacija turskog novinara Barise Yurdusevena kako je Džeko potpisao za Hajduk i kako sigurno dolazi na Poljud.

"Vidio sam to u hrvatskim medijima. Slabo pratim medije, jednostavno sam koncentriran na svoj posao. Znate, Turci dosta vole senzacionalizam i može biti istinita informacija, ali i ne mora biti. Jednostavno, u Turskoj se svašta piše, a malo toga je provjereno i točno. Teško mi je reći za tu specifičnu situaciju je li točna ili ne".

Trener Fenerbahčea Jose Mourinho, što kazati i kako ga opisati?

"Jose Mourinho je definitivno jedan od najvećih trenera u povijesti nogometa i po rezultatima i po karizmi. Po svemu ostalom što ide uz njega. Očekivan je njegov status božanstva i u Turskoj. Turci inače izuzetno vole napraviti od igrača i trenera zvijezde i veće nego što oni jesu i tu su apsolutno svi koji su povezani s nogometom zvjezdani, a Jose Mourinho je objektivno jedan od najvećih trenera u povijesti, pogotovo u zadnjih dvadesetak godina. Sve što je on napravio je vrhunski. Tako da opravdano ima taj status. Jedna je od najvećih osoba koje su ikad došle u turski nogomet".

Koje je najveće rivalstvo u turskom nogometu?

"Ovo što sam ja vidio u ove tri godine je Fenerbahče - Galatasaray. Mislim da imaju i najveći broj navijača. Ima puno klubova koji se mrze na nekakvoj nerealnoj razini kao recimo moj klub Göztepe i gradski rival Altay. Tu sam se i ja nagledao nekakvih neviđenih incidenata koje nisam mogao ni zamisliti da će se dogoditi, naslušao svakakvih priča, ali na razini zemlje je rivalstvo Fener - Galata na neviđenoj razini. Tu utakmicu osigurava dvadesetak tisuća policajaca da bi se uopće sve odradilo na normalan način. To je nezamislivo, to je rivalstvo Dinama i Hajduka puta deset".

Kaže Mance da se nagledao neviđenih incidenata i naslušao svakakvih priča. Što je konkretno vidio na svoje oči da ga je zgrozilo?

"Bilo je svakakvih situacija. Evo, baš na našoj utakmici nažalost se dogodio incident koji je mogao završiti tragedijom. Navijači Altaya su lansirali raketu među naše navijače, pogodili čovjeka u trbuh, srećom u trbuh. Da su ga pogodili u glavu ne bi preživio. Intervenirala je hitna i u tom momentu je iz nekakve osvete i ludosti navijač uzeo korner zastavicu, utrčao na teren i istukao njihovog golmana s korner zastavicom. Dakle, nadrealne scene koje stvarno nisi očekivao da ćeš vidjeti, ali ima i tih nekakvih drugih priča koje su isto ružne i loše o tim sukobima van terena. Iskreno, ne treba tome davati pozornost, mi moramo educirati ljude da rivalstvo može biti na terenu, a nakon utakmice bi trebalo zadržati hladnu glavu i shvatiti da se moramo malo bolje ponašati svi koji su vezani za nogomet".

Završit ćemo SuperSport HNL-om. Vodeći trojac kao da se svim silama trudi ne osvojiti naslov.

"Zanimljiv je HNL ove sezone, ponajviše zbog toga što je Dinamo u Europi odigrao sjajnu sezonu ili jako dobru, ali u ligi nikako nije mogao uhvatiti kontinuitet pa je zato sezona ispala ovako zanimljiva kao što je. Mislim da je potpuno nezahvalno bilo što prognozirati. Navijač sam HNK Rijeka od rođenja, nadam se da se možemo dovući do prvog mjesta i to bila još jedna velika potvrda dobrog posla kojeg Rijeka radi zadnjih 12 godina. Tko će na kraju biti prvak teško mi je reći. Mislim, kad sam sad gledao utakmice zadnjeg kola, realno je Rijeka mogla voditi protiv Osijeka 2-0. Izgubila je utakmicu. Gorica praktički nije prešla centar, Dinamo se ispromašivao u prvih 45 minuta. Iz jednog napada je Dinamo dobio gol i izgubio utakmicu. Koliko god je to frustrirajuće za navijače tih klubova, upravo je to razlog zašto obožavamo nogomet. Jednostavno, moguće su takve stvari. Drugi sportovi ti ne nude takve opcije, tako da će biti jako zanimljivo to sve ispratiti do kraja. Teško mi je bilo što prognozirati."

Jesu Turci upoznati s događanjima ove sezone u SuperSport HNL-u?

"Ne samo u Turskoj nego i šire. Kako ne, Turci prate igrače iz naše lige, a ovo 31. kolo u kojem su izgubili i Dinamo i Rijeka i Hajduk je bila vijest, ne samo u Turskoj nego i vidim da su ovi moji igrači iz drzgih zemalja i trener koji je Bugar mi je rekao da je i u bugarskim medijima bilo o tome. Trebamo biti realni. Hrvatska je nogometna velesila i neviđeno cijenjena u svijetu, tako da prate nas i poštuju puno više nego što mi poštujemo sami sebe. Mi, nažalost, uvijek nekako kritiziramo i pljujemo po našoj ligi. To je naša liga, jedna jedina, nećemo imati bolju. Da bi shvatili cijelu sliku moramo ući u suštinu problema, a suština problema je da smo mala zemlja koja jednostavno ne može stvoriti novac s marketingom i TV pravima i moramo živjeti od prodaje igrača. Zato su stvari puno teže nego možda u nekim drugim zemljama".

HNK Rijeka i Damir Mišković jako dobro barataju s budžetom i pogađaju s igračima. Svi u klubu rade dobro, baš svi.

"Rijeka ima jasno utvrđenu hijerarhiju. Zna se tko upravlja klubom i već desetak godina su stvari posložene na isti ili vrlo sličan način i svi koji dođu u klub znaju zašto su došli. Grad je sjajan za život, klub ima odlične uvjete za trening. Navijači su velika potpora igračima i klubu tako da Rijeka ima svoj utabani put kojeg se drži, nekad malo više, nekad malo manje uspješno, ali generalno izuzetno uspješno. Neka Rijeka nastavlja uveseljavati sve nas koji ju volimo".

