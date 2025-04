Nikola Pokrivač, bivši nogometni reprezentativac Hrvatske i sjajan dečko, poginuo je na Veliki petak u teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu. Imao je samo 39. godina. Šokirala nas je sve ova vijest...

Oko 20.15 sati, u Karlovcu na Turanjskoj obilaznici, došlo je do teške prometne nesreće između četiri osobna automobila.

Tom prilikom su dvije osobe smrtno stradale, a tri osobe su vozilima Hitne pomoći prevezene u zdravstvenu ustanovu radi pružanja liječničke pomoći.

Za Danas.hr načelnik općine Vojnić Nebojša Andrić potvrdio je da je poginuo nogometaš NK Vojnić Nikola Pokrivač, još trojica igrača su ozlijeđena, a toga dva kritično. Sutra su trebali imati utakmicu na domaćem terenu.

Slijedi očevid nakon kojega će biti poznato više informacija.

Nikola Pokrivač gostovao je podcastu Net.hr-a u listopadu prošle godine. Tada nam je pričao o svemu. Dotaknuo se i teške bolesti od koje je bolovao i koju je na kraju pobijedio. Nikola je bolovao od Hodgkinovog limfoma. Bolest Hodgkinov limfom hrabrom je Nikoli napravila pravu životnu dramu, vraćala mu se tri puta i kod Nikole probudila inat, ne i strah.

Onaj inat kakav ga je krasio kad je profesionalno igrao nogomet. Jedina preostala opcija za ozdravljenje i za spas bila mu je transplantacija matičnih stanica. Imao je samo 29. kad je doznao da je teško bolestan.

Život mu se odjednom okrenuo naglavačke, počela je borba za vlastiti život. Najteža utakmica u životu bila je paklena, jer poraz je značio smrt. A, Nikoli poraz nikad nije bio opcija, pa ni tada, iako je bilo puno kriznih situacija...

Pokrivač se, nakon što mu se i treći put vratila bolest, vratio iz bolnice gdje je uspješno obavljena transplantacija, a donor je bila njegova majka Ana. Time mu je žena, koja ga je na svijet donijela 26. studenoga 1985., ponovno podarila život. Majka ga je spasila...

"Ispričat ću vam sad sve kako se to odvijalo. Imao sam 29. i otkrio da imam Hodgkinov limfom, na način da mi je na vratu iskočila neka mala kvržica. Nisam ni osjećao, nije mi ni smetala. Bez veze sam se dirao nešto po vratu, osjetio sam neku malu kvrgu, da bi razmišljao onda hoću - neću ići kod doktora, da li vadit' to van ili ne. Na svu sreću sam otišao kod doktora Nole, koji mi je to vadio i slao na analizu i, da bi se za par dana ispostavilo da imam tu najopakiju bolest", rekao nam je Nikola Pokrivač i nastavio:

"Prošao sam u tadašnjem klubu sve liječničke preglede i sve je bilo dobro. Na moju (ne)sreću, nikad nisam otišao u Izrael, tko zna, možda ne bi ni primijetio. Nit' mi je smetalo, nit' me boljelo. Odmah smo počeli s kemoterapijama, pa onda i sa zračenjem. Prvotno se bolest povukla, da bi mi se brzo vratila, prvi put nakon 6 mjeseci. Opet kemoterapije, opet zračenja, onda sam morao raditi transpataciju koja mi je odbacila nakon 4 mjeseca. "

Nije gubio vjeru, iako je došao pred zid...

"Odjednom, više nisam odlučivao o svojoj sudbini sam, nego mi je trebao donor matičnih stanica. U obitelji najćešće to bude brat ili sestra, ja sam jedinac. Od svih ljudi koji su dali krv, eto, na kraju mi je majka spasila život. Kad sam sve to prolazio, bio sam 50 dana u bolnici, još sam i dobio sepsu. Tako da, eto, i to sam prošao. Majka mi je bila donor matičnih stanica. Od kad mi je ona to podarila, to je sad 7 godina iza mene. Pet godina je neka sigurnost da se neće vratiti."

Nastavio je Nikola tada pričati...

"Sad jednom godišnje samo kotrola. Sretan sam, živim normalno i igram nogomet. Kad mi se treći put bolest vratila, moram tu spomenuti moju malu kćer Niku koja je tada imala malo godina, tek se rodila i sva sreća nije znala što se događa. Govorili smo joj da je tata na nogometu, da ima utakmicu, stalno je propitkivala gdje je tata. Ona je bila ta zbog koje se nisam predavao ni prvi, ni drugi ni treći put. Ona je ta zbog koje sam to sve i pobijedio".

Nikola Pokrivač poslao je poruku svima koji se bore s opakim bolestima...

"Nikad se ne smijete predavati, odustati, u današnje je doba sve izlječivo, samo se na vrijeme mora sve. Moja je kvržica bila toliko mala, ne znam, kao da me komarac upiknuo. Za svaku treba otići kod liječnika, treba se savjetovati odmah. Medicina je danas napredovala. Sve se da riješiti, nema toga što se ne da riješit. Bilo je teško, bilo je tu svega, ali hvala Bogu tu sam, živ sam i idemo dalje kroz život".

