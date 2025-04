Ivo Smoje (46.) istinska je nogometna romantika, sinonim onog dobrog - starog HNL-a. Ovaj bivši profesionalni nogometaš vodio je kao stoper bitke s mnogim uglednim nogometašima koji su tada igrali u HNL-u od Luke Modrića, Nike Kranjčara, Mandžukića, Eduarda, Bubala i Deranje, Vugrinca, Karića, Računice, Mumleka, Mujčina itd...

Bio je kao nogometaš fighter, štemer, pravi fakin na terenu. Nije se dao zezati i uvijek u službi momčadi i suigračima. Mnogi bivši nogometaši, ofenzivci, za Smoju će reći kako je bio nezgodan suparnik i svi govore o njemu s poštovanjem.

Samo za Osijek odradio je Ivo Smoje 199 utakmica, ukupno pritom zabio 18 golova i kupio navijače NK Osijek beskompromisnom igrom. Na terenu je bio upadljiv kao grubijan obrijane glave, a izvan njega poznat po izuzetno blagoj, prijateljskoj naravi i zaraznim smijehom. Takav je blag, dobar i pristupačan ostao i danas. Ivo Smoje je vjernik, domoljub, no najbitnije kod njega je da si čovjek. Upravo tako odgaja i svoju djecu...

Inače, stariji brat Marin također se bavio nogometom, a Ivo ga je slijedio u svemu. Živjeli su dečki 200 metara od Gradskog vrta pa su NK Osijek i nogomet bili njegov prirodni put, sudbina, nešto više od običnog i pukog praćenja nogometa kao takvog.

Smoje je doslovno odrastao na Gradskom vrtu, prvo na tribini kao navijač, a onda na terenu kao nogometaš. Bilo je to vrijeme bez interneta i mobitela, drugačije nego danas. Prvi put u Osijeku Ivo Smoje je bio registriran kad je imao tek 10 godina. Zatim je došao rat. Godinu dana je Smoje bio u izbjeglištvu u Varaždinu. Baka, mama, brat i Ivo. Otac mu je bio liječnik i ostao u Osijeku kao jedan od osnivača vojnog saniteta.

To su bili teški trenuci za njega i ta priča mu je osjetljiva i teška. Bio je dijete, ništa nije shvaćao, samo je znao da želi igrati nogomet i da mu je lopta najmiliji rekvizit. Kad je igrao nogomet, bio je u svom svijetu, nekom drugom, lijepom, svijetu u kojem je htio biti i u koji je bježao od surove stvarnosti.

Što se tiče profesionalne karijere, Ivo Smoje kratko je bio u Dinamu i Hajduku, a do prvoligaškog statusa probijao se kroz posudbe u nižem rangu. Nije odustajao u situacijama u kojima su mnogi odustajali prije i poslije njega. On je znao zašto se trudi, zašto igra nogomet u nižim ligama. Uvijek je vjerovao u sebe i bio uporan. Završio je nakon igračke karijere i trenersku školu.

Jedna stvar posebno je zanimljiva i svi mladi trebali bi ju čuti...

"Fakultet, studirao sam pravo, upisao ga nakon srednje škole, uvijek mi je bio prije nogometa, prioritet, na prvom mjestu. Volio bi kad bi to netko čuo, kad bi ovo došlo do mladih, kad bi im to bio motiv. Uz sve to sam uspio i nešto privrijediti, zaraditi, skučiti se, stvoriti materijalno, ne samo neke sportske rezultate. Je li moglo nešto više? Nije ni sekunde moglo više. Sve što sam ostvario bio je maksimum maksimuma, iscjeđena majica, iscjeđeno iz mene", kazao je Ivo Smoje.

Ne žali za ničim u karijeri...

"Uspio sam kao jedan student koji je igrao nogomet, ali mu nije bio primaran ipak ostvariti sportske snove i igrati profesonalni nogomet, živjeti od nogometa. Uz pomoć dobrih ljudi i puno puno truda i želje, naravno i upornosti, uspio sam se ostvariti kao nogometaš. Na kraju sam odigrao priličan broj utakmica u HNL-u i uspio u onoj želji, nakani jednog mladog čovjeka, studenta, da uspije u životu. Najponosniji, najsretniji sam što sam uz sve to podići obitelj, imati suprugu i dva divna sina, sačuvati obitelj jer je u današnjem životu, društvu, jako teško sačuvati, djecu podići, s tim se posebno ponosim. Zdrava i kvalitetna obitelj su moj najveći uspjeh", priča Ivo Smoje.

Bio je Ivo i nogometaš Kamen Ingrada za kojeg je odigrao 70-etak susreta, kada je sada ugašeni prvoligaš iz Velike bio na svom vrhuncu. Ima golemo iskustvo kao pomoćni trener, sigurno 200-tinjak službenih utakmica odrađenih kao pomoćni trener Osijeka, a u dva navrata je bio i glavni trener prve momčadi.

Istina o NK Osijek

Jako ga boli situacija u njegovom NK Osijek. Odlučio je po prvi put javno reći neke stvari...

"Boli me i smeta, iako ne sumnjam da će vlasnik kluba izvući i ovu situaciju, puno je tu uloženo, ljudi koji vode klub kako ga vode, ali vjerujem da će biti sve OK na kraju. Klub će se izvući, ne sumnjam u opstojnost kluba. Prošle godine smo imali jedan dobar zalet, klub je vodio Zoran Zekić kao glavni trener, ja sam mu bio pomoćnik. Imali smo odličan stožer, odličan završetak sezone, a onda je došlo do pada. Naime, dogodila se smjena sportskog direktora. Tu su se malo, ja bi rekao, zaigrali ljudi u klubu i doveli 'velikog spasitelja' (Jose Bota op.a) koji je došao s velikim PR-om iz Portugala. Iskreno, ne znam odakle bi počeo i gdje bi završio. Taj čovjek je u Osijek došao kao nekakav vizionar, kao ne znam što. Bili smo na dobrom putu, kvalificirali se, izborili Europu. Imali odličan domaći stožer, stožer pun emocija i empatije prema klubu i igračima, prema pripadnosti gradu, klubu i dresu. I onda je taj stožer razbucan. I kako je taj stožer razbucan, a razbucan je bez ikakvih argumenata, nego samo s nekakvim slijepim vjerovanjem nekakvom čudnom i sumnjivom, po meni, nogometnom 'vizionaru'."

Istaknuo je i sljedeće...

"Tu je krenula priča apsolutno nizbdro i tu se sve skotrljalo nizbrfdo. Dopustili se jednom čovjeku da uređuje klub, klupsku politiku i on je uspio u vrlo kratkom periodu aposlutno to poremetiti. Možda će sad netko reći zašto Ivo nisi pričao to dok je bio u klubu, ali čovjek je odlučivao apsolutno o svemu, odlučivao je što će se jesti, piti, smije li se jesti i piti, a kamoli na važne nogometne odluke. Klub nažalost u ovom trenutku ima problem sa školom nogometa koji je isti taj čovjek iz Portugala obećao posložiti. Nažalost, rezultati su sad lošiji nego prije, prije nego to je on došao. Rezultat seniorske ekipe je isključivo rezultat njegovog neznanja iliti 'velikog' znanja. Čovjek je došao u NK Osijek, slijepo mu se vjerovalo."

Nastavio je pričati...

"Pomelo je sve što se moglo i dalo pomesti. Doveo je svog trenera i nelicenciranog čovjeka za nogometnu školu NK Osijek koji je razbucao klupsku školu nogometa. Uz pomoć njega i njegovog trenera pokvario je i prvu momčad, ne znam što se sve izdogađalo, ali oni su odgovorni za sve što se sad događa s prvom ekipom NK Osijek. Dokle je god taj Talijan bio trener, Portugalac je vodio prvu ekipu, unatoč tome što je izašao iz kluba. Da, ovo su možda malo teške riječi, ali imam previše iskustva u nogometu da to ne bi prepoznao. Isključivi krivac za ovu trenutnu situaciju su ljudi koji su doveli gposodina iz Portugala i taj gospodin je doveo moj klub, NK Osijek, do 8. mjesta u SuperSport HNL-u."

Otvorio je Ivo Smoje dušu, pustio sve iz sebe...

"To je ražalostilo sve koji vole NK Osijek i one koji prate NK Osijek usputno, jer NK Osijek je jedan od velikana našeg nogometa. Ovo mi je bilo na duši, morao sam to sve reći. Suzdržavao sam se čitavo vrijeme na ovu temu, bila je jedna teška rastava braka NK Osijek i mene, ali NK Osijek volim, to je moj klub. Rekao sam prije ovog podcasta da neću iznositi prljavi veš, ali ovo nije prljav veš, ovo su činjenice. One se mogu argumentirati. Raspušten je stručni stožer koji je jako dobro funkcionirao i radio bez ikakvog argumenta, bio sam dio toga pa znam što govorim, pa do dovođenja nestručnog čovjeka koji je obećao da će se NK Osijek nakon nas igrati lepršavi nogomet, što se nije dogodilo, pa do trenera koji je iz Italije koji kao zna posao, pa smo sad 8. Sve to što je Portugalac napravio i što mu je neko omogućio uistinu je vidljivo, nije rekla - kazala. Sve ovo što sam vam rekao je jedna petina, ako ne i jedna desetina svega onog što se uistinu događalo iza te priče. To je nešto što sam dužan i obvezan kao rođeni Osječanin, domaći dečko, Hrvat - to je nešto što moram reći, otkriti javnosti".

O Gattusu i Hajduku

Pričao je i o Hajduku i Gattusu. Teško voditi i slagati ekipu. Zato Ivo ne voli kad se soli pamet trenerima, pogotovo ne od strane onih koji nisu okusili taj težak kruh i nisu informirani o događanjima unutar kluba.

"Teško je izvana komentirati neke stvari jer ne znamo što se događa unutra. Evo, kad pričamo o Hajduku, Gennaro Gattuso radi najbolje što zna i može, nije mu lako, ali kad već pričam o Gattusu i njegovom poslu, ja bi drugačije raspoređivao igrače Hajduka. Meni je nejasno da lijevak može igrati desnog bočnog, nejasno mi je da neki igrač, da ga sad ne imenujem i da ne ispadne da ga prozivam, jedna onako hu bu, ratoborna jedna priča da može biti ispred jednog iznimno talentiranog mladog igrača Pukštasa, da se guraju neki igrači na neke pozicije, eto to mi je samo kao treneru, kao nekom iz struke, te stvari su mi nejasne. Imam informacije da se glavni trener baš ne slaže sa sportskim direktorom, da nemaju baš pravu komunikaciju. Ima tu svega, a Gattuso zna najbolje i on najbolje radi svoj posao."

Što se dogodilo da Ivo u Hajduku nije ostavio veći trag?

"Edoardo Reja je bio šlag na tortu, 4 trener te jedine moje sezone u Hajduku. On je došao iz Italije u Hajduku i rekao da sam debeo i da nisam baš konkurentan. U tom trenutku moja je priča u Hajduku završila vrlo brzo."

Čitav podcast s Ivom Smojom pogledajte u priloženom videu gore.

