Derbi koji može prelomiti sezonu: Rijeka i Hajduk u sudaru za važne bodove

Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka igra se u nedjelju, 26. travnja na Rujevici.

Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka igra se u nedjelju, 26. travnja na Rujevici. Iako Dinamo istog dana može potvrditi naslov prvaka, ovaj dvoboj ostaje važan u borbi za pozicije iza vodeće momčadi.

Hajduk u susret ulazi kao drugoplasirani s 60 bodova i želi zadržati tu poziciju, dok je Rijeka četvrta s 42 boda i traži bodove za europska mjesta. Bez obzira na razliku na ljestvici, derbiji ovih klubova često su neizvjesni.

Rijeka ne može računati na Anela Husića, Tonija Fruka i Tea Barišića, dok Samuele Vignato također neće igrati. Mogući su povratci Tiaga Dantasa, Stjepana Radeljića i Ante Oreča.

Kod Hajduka nedostaju Filip Krovinović, Ismael Diallo, Luka Hodak i Marino Skelin, dok Ante Rebić zbog potresa mozga vjerojatno neće nastupiti. Najbolji strijelac Michele Šego je suspendiran zbog kartona.

POGLEDAJTE VIDEO: Radotić nakon Lokomotive: 'Žao mi je što ne možemo zabiti gol na Opusu'