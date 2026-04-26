čekamo sastave

Derbi koji može prelomiti sezonu: Rijeka i Hajduk u sudaru za važne bodove
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka-Hajduk pratite uživo od 16 sati na portalu Net.hr

26.4.2026.
14:35
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka igra se u nedjelju, 26. travnja na Rujevici.

26.4.2026.
16:00
0
Rijeka
 
:
0
Hajduk
 

NAJAVA

Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka igra se u nedjelju, 26. travnja na Rujevici. Iako Dinamo istog dana može potvrditi naslov prvaka, ovaj dvoboj ostaje važan u borbi za pozicije iza vodeće momčadi.

Hajduk u susret ulazi kao drugoplasirani s 60 bodova i želi zadržati tu poziciju, dok je Rijeka četvrta s 42 boda i traži bodove za europska mjesta. Bez obzira na razliku na ljestvici, derbiji ovih klubova često su neizvjesni.

Rijeka ne može računati na Anela Husića, Tonija Fruka i Tea Barišića, dok Samuele Vignato također neće igrati. Mogući su povratci Tiaga Dantasa, Stjepana Radeljića i Ante Oreča.

Kod Hajduka nedostaju Filip Krovinović, Ismael Diallo, Luka Hodak i Marino Skelin, dok Ante Rebić zbog potresa mozga vjerojatno neće nastupiti. Najbolji strijelac Michele Šego je suspendiran zbog kartona.

RijekaHajdukJadranski DerbiHnlRujevicaUživo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
