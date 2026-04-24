Graf najavio čistku: 'Krećem obavještavati igrače koje u budućnosti ne vidim u Hajduku'

Robert Graf, novi sportski direktor Hajduka, je nakon predstavljanja javnosti već privukao pažnju na sebe nekim snažnim izjavama, a sada je pojasnio i brojne ostale stvari koje zanimaju navijače Bijelih.

U opsežnom intervjuu za Dalmatinski portal govorio je iscrpnije o stanju u klubu, a najavio je i planove za budućnost.

"Ne trčimo dovoljno. U nekim utakmicama i situacijama nije da ne želimo, već jednostavno nemamo kapacitet. To je stvar igrača, možda nam trebaju drukčiji profili da bismo mogli više trčati. Ali, kada sam upitan o usporedbi poljskog i hrvatskog nogometa, to je stvar koja me prva zaintrigirala. Kada se pogledaju GPS podaci, a ja ih znam, onda je jasno kako je ovdje intenzitet manji", rekao je 45-godišnji Poljak kojeg su neki shvatili kao da govori da je HNL intenzitetom na razini druge poljske lige:

"Nisam to rekao, već da mogu usporediti svoj bivši klub s Hajdukom. Lodz je trčao intenzivnije od Hajduka. Nisam rekao da je HNL usporediv s drugom poljskom ligom, jer nije. Liga sigurno nije bolja, ali, ako ćemo usporediti, igrači Hajduka trče šest kilometara u maksimalnoj brzini, što je malo. Moj bivši klub je bio između sedam i pol i osam kilometara,"

Graf je nastavio.

"Intenzitet je samo jedna od stvari. Ima još drugih na kojima trebamo raditi. Moramo mijenjati mentalitet, stav. Za mene postoje neka osnovna pravila u svakoj momčadi. Za mene je to obrambeni dio. Svaki igrač na terenu mora sudjelovati u fazi obrane. Ako netko pogriješi, ne trči ili ne želi trčati, cijela momčad ima problem. Kako bismo bili uspješni, moramo promijeniti više stvari, ali fizički profili su jedna od bitnijih stvari, jer je to najbrži način da se vidi napredak."

'Ne tražim konflikt'

Malo o treneru, Gonzalu Garciji.

"Garcia želi imati igrače koji trče. On razumije nogomet. Ključno je imate li igrače koji odgovaraju tom modelu. Diskutirali smo o mnogim stvarima te već održali niz sastanaka sa skautingom i analitičarima o profilu igrača kakve stručni stožer želi na svakoj pozicijama. Stručni stožer će za svaku poziciju dobiti nekoliko opcija te ćemo kad pogledamo sve brojke odlučiti koga ćemo angažirati. Garcia i ja se vjerojatno nećemo oko svega složiti, ali najvažnije je da i kad se ne složimo oko nečega, pronađemo najbolje rješenje. Ja sam čovjek koji voli surađivati. Ne tražim konflikt, već odgovore."

Jeli već pričao s nekim od igrača i kakvi su planovi za ljetni prijelazni rok.

"Nisam imao individualne razgovore, samo sam se predstavio. Bit će sigurno promjena. Nedostaju nam neki važni faktori na mnogo pozicija, ali ne bih pričao o imenima. To neću nikad javno govoriti. U iduća dva tjedna sjest ću s igračima koje ovdje ne vidimo u budućnosti."

Kako je zadovoljan s Hajdukovim odjelom za skauting i data analitičarima.

"Prije nego što sam došao, radili su odvojeno, što po meni nije dobro. Sada su zajedno u uredu, moraju razmijeniti iskustva da budemo produktivniji. Mislim da su svi ti momci dobri, odgovorni su, ali trebaju nekoga tko će ih voditi."

Hajduk ima praksu vraćanja bivših igrača na kraju karijere.

"Nisam ljubitelj toga. Razumijem da su to igrači koji su povezani sa Splitom, dio su klupskog identiteta, ali moramo tražiti kvalitetu i igrače koji nam profilno odgovaraju. Ako je to igrač pri kraju karijere da, ali uz to da odgovara onome što mi tražimo."

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson objavio popis za Švedsku: Stiže novo ime, a i vraćaju se neki stari znanci