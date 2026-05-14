Bivši igrač Hajduka vraća se na Poljud i preuzima bitnu funkciju

Bivši branič Hajduka Hrvoje Milić uskoro bi ponovno trebao biti dio poljudskog establišmenta. Ovoga puta 37-godišnji Osječanin ne bi trebao igrati, ali bi i dalje prisustvovao treninzima.

Naime, bivši igrač Napolija, Rostova, Fiorentine i još nekih klubova na Poljudu bi trebao preuzeti funkciju voditelja odjela za individualni rad s igračima. Kako javlja Dalmatinski portal, "na funkciju će Milić stupiti polovicom lipnja, a uz njega bi trebala biti i trojica klupskih trenera. Svi oni zajedno imali bi zadatak da talentirane juniore usmjere na pravi put te da im olakšaju prijelaz u seniorski nogomet."

U Hajduk je Milić prvi put stigao 2006. iz Osijeka. Tada se nije dugo zadržao te je već 2009. prešao u švedski Djurgården, ali se 2015. vratio na Poljud nakon avanture u Rostovu. Uslijedio je ponovni odlazak, ovoga puta u Fiorentinu, nakon čega je 2023. završio karijeru u Zrinskom iz Jurjevca.