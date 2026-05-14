Bivši igrač Hajduka vraća se na Poljud i preuzima bitnu funkciju
Milić je za reprezentaciju Hrvatske odigrao šest utakmica, dok je za 'Bile' skupio 42 nastupa
Bivši branič Hajduka Hrvoje Milić uskoro bi ponovno trebao biti dio poljudskog establišmenta. Ovoga puta 37-godišnji Osječanin ne bi trebao igrati, ali bi i dalje prisustvovao treninzima.
Naime, bivši igrač Napolija, Rostova, Fiorentine i još nekih klubova na Poljudu bi trebao preuzeti funkciju voditelja odjela za individualni rad s igračima. Kako javlja Dalmatinski portal, "na funkciju će Milić stupiti polovicom lipnja, a uz njega bi trebala biti i trojica klupskih trenera. Svi oni zajedno imali bi zadatak da talentirane juniore usmjere na pravi put te da im olakšaju prijelaz u seniorski nogomet."
U Hajduk je Milić prvi put stigao 2006. iz Osijeka. Tada se nije dugo zadržao te je već 2009. prešao u švedski Djurgården, ali se 2015. vratio na Poljud nakon avanture u Rostovu. Uslijedio je ponovni odlazak, ovoga puta u Fiorentinu, nakon čega je 2023. završio karijeru u Zrinskom iz Jurjevca.