Većina država nije predala planove: 'Idemo u opasnom smjeru. Prekoračenje je neizbježno'

Samo je 64 zemlje, prema podacima Ujedinjenih naroda, podnijelo nove planove za smanjenje emisija ugljika, iako su sve to bile dužne učiniti prije summita COP30 koji se održava sljedećeg mjeseca.

Zbrojeno, ti nacionalni planovi ne bi uspjeli spriječiti zagrijavanje planeta iznad 1,5 °C – ključnog praga koji označava vrlo opasne razine klimatskih promjena.

Iako pregled UN-a pokazuje određeni napredak u smanjenju emisija ugljika tijekom sljedećeg desetljeća, predviđeni pad nije dovoljan da se zaustavi porast temperatura iznad globalno dogovorenog cilja.

Znanstvenici upozoravaju na nedostatne planove

Izvještaj naglašava razmjere izazova s kojima se suočavaju svjetski čelnici koji sljedeći tjedan dolaze u Belém, na sjeveru Brazila, na klimatski skup COP30. Deset godina nakon što je postignut Pariški klimatski sporazum 2015., napori zemalja da ograniče porast globalne temperature ponovno su pod povećalom.

Svaka zemlja potpisnica obvezala se dostaviti novi plan smanjenja emisija svakih pet godina, koji bi pokrivao sljedeće desetljeće. No, ove su godine samo 64 zemlje uspjele predati nove planove, unatoč brojnim produljenjima rokova. Te zemlje predstavljaju oko 30% globalnih emisija.

Osim toga, pregled UN-a uključuje izjave Kine i EU o njihovim budućim planovima, iznesene tijekom Climate Weeka u New Yorku u rujnu. Zajedno, ti napori znače da bi globalne emisije ugljičnog dioksida trebale pasti za oko 10% do 2035. godine.

Međutim, znanstvenici upozoravaju da je takav pad daleko nedostatan da bi se porast temperatura zadržao ispod 1,5 °C. Da bi se taj cilj održao, potrebna su drastična smanjenja emisija stakleničkih plinova - do 57 % do 2035., prema izvješću UN-a iz prošle godine.

Prag opasnog zagrijavanja

"Ovo izvješće pokazuje da idemo u pravom smjeru, ali presporo", rekla je Laurence Tubiana, izvršna direktorica Europske klimatske zaklade, koju se često naziva jednom od glavnih arhitektica Pariškog sporazuma. "Ključno je priznati nedostajuće nacionalne planove i suočiti se s trajnim jazom između ambicija i stvarne provedbe."

Granica od 1,5 °C, dogovorena u Parizu, već se dugo smatra pragom vrlo opasnog zagrijavanja.

Znanstvenici su 2018. godine istaknuli ogromne koristi za svijet ako se porast temperature zadrži ispod 1,5 °C u usporedbi s porastom do 2 °C. Prelazak te granice donosi češće i intenzivnije toplinske valove i oluje, veća oštećenja koraljnih grebena te rastuće prijetnje ljudskom zdravlju i egzistenciji, upozorili su znanstvenici UN-a.

Međutim, taj je prag prvi put probijen tijekom 2024. godine.

UN-ovi čelnici sve više prihvaćaju činjenicu da će se ta granica trajno prekoračiti početkom 2030-ih ako se sadašnji trendovi nastave, piše BBC.

"Jedno je već jasno: nećemo moći zadržati globalno zagrijavanje ispod 1,5 °C u sljedećih nekoliko godina“, rekao je glavni tajnik UN-a António Guterres prošlog tjedna na sastanku Svjetske meteorološke organizacije. "Prekoračenje je sada neizbježno. To znači da ćemo imati razdoblje – dulje ili kraće, intenzivnije ili blaže – u kojem će temperature biti u porastu iznad 1,5 °C."

Unatoč tome, UN želi istaknuti da novi izvještaj donosi i određene pozitivne znakove nade. Očekuje se da će mnoge zemlje podnijeti svoje planove tijekom COP30 u Belému u Brazilu. Veliki proizvođači ugljika, poput Indije i Indonezije, još nisu predstavili svoje planove, ali se očekuje da će to učiniti tijekom summita, što bi moglo znatno utjecati na ukupne projekcije za 2035. godinu.

Stručnjaci također navode da bi neke zemlje mogle smanjiti emisije brže nego što su obećale.

UN je izrazio uvjerenje da će globalne emisije u sljedećih nekoliko godina vjerojatno doseći vrhunac i početi padati, prvi put od industrijske revolucije u 19. stojeću.

Kažu da postojeći planovi pokazuju jasne korake prema postizanju nultih neto emisije do sredine stoljeća. "Neto nula" znači uravnoteženje količine stakleničkih plinova koje ljudi proizvode s količinom koja se aktivno uklanja iz atmosfere.

