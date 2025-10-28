Znanstvenici prvi put ostvarili teleportaciju putem interneta: 'Ovo je nevjerojatno uzbudljivo'

Impresivan pokaz američkih istraživača možda vam neće pomoći da se teleportirate na posao kako biste izbjegli jutarnju gužvu ili brže preuzeli svoje omiljene videozapise s mačkama.

No, sposobnost teleportacije kvantnih stanja kroz postojeću infrastrukturu predstavlja monumentalni korak prema ostvarivanju kvantno povezane računalne mreže, poboljšane enkripcije ili moćne nove metode senzora.

"Ovo je nevjerojatno uzbudljivo jer nitko nije mislio da je moguće", kaže Prem Kumar, inženjer računarstva sa Sveučilišta Northwestern koji je predvodio studiju.

"Naš rad pokazuje put prema mrežama sljedeće generacije - kvantnim i klasičnim - koje dijele zajedničku optičku infrastrukturu. U osnovi, otvara vrata za podizanje kvantne komunikacije na novu razinu", napisali su istraživači.

Teleportacija, koja donekle podsjeća na transportne sustave iz Star Treka koji prenose putnike kroz vrijeme i prostor u tren oka, prenosi kvantne mogućnosti objekta s jednog mjesta i, pažljivo ga uništavajući, prenosi istu ravnotežu mogućnosti na sličan objekt na drugom mjestu.

Iako mjerenje dvaju objekata u isti trenutak određuje njihovu sudbinu, proces preplitanja njihovih kvantnih identiteta još uvijek zahtijeva slanje jednog vala informacija između točaka u prostoru.

Kao šećerna vuna na proljetnoj kiši, kvantno stanje bilo kojeg objekta je maglovita mrlja mogućnosti koja je u opasnosti da se pretvori u stvarnost nekoliko trenutaka nakon stvaranja. Elektromagnetski valovi i toplinsko sudaranje pokretnih čestica brzo smanjuju kvantni značaj u dekoherenciju ako se ne zaštiti na neki način.

Zaštita kvantnih stanja unutar računala je jedno. Slanje jednog fotona kroz optička vlakna preplavljena bankovnim transakcijama, videozapisima i porukama, dok se štiti njegovo kvantno stanje, puno je zahtjevnije. Mogli biste jednako tako baciti svoju kvantnu šećernu vunu u rijeku Mississippi i nadati se da će na kraju biti ukusna.

Kako bi sačuvali dragocjeno stanje samotnog fotona unatoč internetskom prometu od 400 gigabita u sekundi, tim istraživača primijenio je niz tehnika kako bi ograničio fotonov kanal i smanjio šanse da se rasprši i pomiješa s drugim valovima, piše Science Alert.

"Pažljivo smo proučili kako se svjetlost raspršuje i postavili naše fotone na optimalno mjesto gdje je taj mehanizam raspršenja minimalan", kaže Kumar. "Otkrili smo da možemo izvoditi kvantnu komunikaciju bez smetnji iz klasičnih kanala koji su istovremeno prisutni."

Dok su druge istraživačke grupe uspješno prenosile kvantne informacije uz klasične podatkovne tokove u simulacijama interneta, Kumarov tim bio je prvi koji je teleportirao kvantno stanje uz stvarni internetski tok. Svaki test dodatno sugerira da je kvantni internet neizbježan, dajući inženjerima računarstva potpuno novi alat za mjerenje, nadzor, enkripciju i proračune našeg svijeta kao nikada prije, bez potrebe za ponovnim izumom interneta.

"Kvantna teleportacija može osigurati sigurnu kvantnu povezanost između geografskih udaljenih čvorova", kaže Kumar. "Ali mnogi ljudi su dugo pretpostavljali da nitko neće graditi specijaliziranu infrastrukturu za slanje čestica svjetlosti. Ako pravilno odaberemo valne duljine, nećemo morati graditi novu infrastrukturu. Klasična i kvantna komunikacija mogu koegzistirati."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem