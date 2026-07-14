KGM Musso Grand u Hrvatskoj: Moćan pick-up s pogonom 4x4 i primamljivom cijenom

Korejski proizvođač KGM predstavio je na hrvatskom tržištu novi pick-up model Musso Grand, vozilo koje kombinira praktičnost teretnjaka s udobnošću i opremom modernog SUV-a. S pet sjedala, pogonom na sve kotače i impresivnim mogućnostima vuče, novi Musso Grand cilja širok krug kupaca – od tvrtki i obrtnika do obitelji i ljubitelja aktivnog načina života.

S ukupnom dužinom od čak 540 centimetara, riječ je o jednom od većih vozila u svojoj kategoriji. Pokreće ga 2,2-litreni turbodizelski motor snage 202 KS i 441 Nm okretnog momenta, a standardno dolazi s pogonom na sva četiri kotača. Vozač može birati način rada pogona ovisno o uvjetima na cesti ili izvan nje, dok su za prijenos snage dostupni 6-stupanjski ručni mjenjač ili 6-stupanjski automatski mjenjač japanskog proizvođača Aisin.

Foto: RTL/Net.hr

Snažan dojam

Već na prvi pogled Musso Grand ostavlja snažan dojam zahvaljujući velikoj i agresivno oblikovanoj prednjoj maski te brojnim atraktivnim detaljima karoserije. Unutrašnjost, s druge strane, više podsjeća na moderan SUV nego na klasični pick-up. Prostrana kabina, ergonomski oblikovana sjedala i kvalitetni materijali osiguravaju visoku razinu udobnosti i tijekom duljih putovanja.

Tehnološku ponudu predvode digitalna instrumentna ploča i 12,3-inčni infotainment zaslon, uz podršku za Apple CarPlay i Android Auto povezivost. Posebno će se cijeniti činjenica da su fizičke tipke za osnovne funkcije, poput upravljanja klimatizacijom, i dalje zadržane.

Foto: RTL/Net.hr

KGM ističe i značajna poboljšanja na području buke, vibracija i uglađenosti vožnje (NVH). Čvršća konstrukcija karoserije smanjuje rezonancije, unaprijeđena aerodinamika smanjuje šum vjetra pri višim brzinama, dok novo podešen ovjes doprinosi većoj udobnosti vožnje, što je posebno važno kod vozila ovog tipa.

Foto: RTL/Net.hr

Od 36.999 do 43.999 eura

Praktična strana Musso Grandea posebno dolazi do izražaja kroz mogućnost vuče prikolice mase do 3,5 tone te nosivost do 1.140 kilograma. Upravo zbog toga mogao bi biti zanimljiv ne samo poslovnim korisnicima već i obiteljima koje često vuku kamp-prikolice, plovila ili drugu opremu.

Na hrvatskom tržištu dostupne su dvije razine opreme. Osnovni paket Active s ručnim mjenjačem stoji 36.999 eura, dok izvedba s automatskim mjenjačem kreće od 38.999 eura. Bogatije opremljena verzija Ultimate, koja standardno dolazi s automatskim mjenjačem, dostupna je po cijeni od 43.999 eura. Sve izvedbe serijski dolaze s pogonom 4x4.

Musso Grand tako pokušava spojiti najbolje iz dva svijeta – prostranost, snagu i svestranost pick-up vozila s udobnošću i opremom kakvu kupci očekuju od suvremenih SUV modela. Uz bogatu serijsku opremu i brojne sustave pomoći vozaču, dodatni adut predstavlja i tvorničko jamstvo u trajanju od pet godina.