Vrhunac toplinskog vala, a onda stiže promjena: Mogući su izraženi pljuskovi

Pred nama je vrhunac toplinskog vala i neugodne vrućine. Ostajemo u polju smo malo povišenog tlaka dok se frontalni poremećaji približavaju Alpama. No, oni će tek pred vikend i to oslabljeni samo okrznuti naše krajeve. Ispred njih još nam danas stiže vrlo topao zrak.

Toplinski val od petka popustiti, zatim se za vikend i prekinuti na kopnu. No, na moru, čini se, nema još predaha od vrućine.

SRIJEDA

Dan pobjede počinje jutarnjom vedrinom i suncem. Gotovo potpuno mirno. Tek će rijetko na otvorenome moru biti slabog juga. No, već će u rano prijepodne gotovo posvuda će se činiti vruće.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca, ali i vrućine. Vjetar uglavnom slab, tek rijetko u Podravini umjeren jugoistočni. Temperatura iznimno visoka, bit će to oko 38, čak i 39 Celzija. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, ali opet iznimno vruće. Neće pomoći ni slab, čak većinom umjeren, ali topao jugoistočni vjetar. Temperatura 38, 39 stupnjeva, a opet moguća i lokalno koja četrdesetica.

U Dalmaciji pretežno sunčano, samo će u zaleđu, prvenstveno u Zagori biti razvoja oblaka pa je moguće sporadično kratkotrajno osvježenje s nekim izoliranim pljuskom, moguće i u okolici Knina. Posvuda vrlo vruće, od 34 na moru uz ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, do 38 Celzija u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, samo u riječkom zaleđu, osobito u Gorskom kotaru i Lici, mogu sporadično nicati oblaci vertikalnog razvoja, a iz nekog od njih će nakratko pasti i koji pljusak. Prije toga puhat će slab vjetar s mora, a temperatura posvuda od 33 do 38 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u četvrtak ta iznimna vrućina, a onda od petka promjena. Stiže vlažniji zrak, čini se samo promjenjiva naoblaka i ponegdje izraženiji pljuskovi koji neće baš ublažiti sušu. No, temperatura uz sjeverac osjetno niža, iako će danju ostati vruće, ali primjereno vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ostaje pretežno sunčano, pa se ta promjena gotovo da i neće osjetiti. Nestabilnije u petak pa uglavnom u popodnevnim satima na sjevernom Jadranu može stići koji pljusak iz unutrašnjosti. Zapuhat će prolazno pojačana bura i tramontana, ali već za vikend slabjeti. Toplinski val se ovdje samo nastavlja, jer će temperatura biti jedva za nijansu niža.