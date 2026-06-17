PLES KUGLICA /
Težak ždrijeb za Plave: Dinamo doznao protivnika u 2. pretkolu Lige prvaka
Tekstualni prijenos ždrijeba 2. pretkola Lige prvaka mogli ste pratiti na Net.hr-u
17.6.2026.
12:18
Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatski prvak Dinamo u 2. pretkolu Lige prvaka igrat će protiv švicarskog prvaka Thuna, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu.
Prva utakmica će se igrati 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat tjedan dana kasnije, 28. ili 29. srpnja u Zagrebu.
Thun je najteža ekipa koju su Plavi mogli izvući u ovoj fazi. Švicarski klub je prošle sezone napravilo senzaciju i kao novi prvoligaš osvojio prvi naslov u svojoj 128 godina dugoj povijesti.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
IZVANREDAN /
Pobijedio konkurenciju, a u Hrvatsku stiže s cijenom od 25.999 €: 'Daje samopouzdanje'
DOSTA DOBRO /
Viralni video uoči utakmice: Englezi Hrvatima poručili nešto što nitko nije očekivao
NA PODRUČJU ISTRE /
USKOK i policija u velikoj akciji: Uhitili više ljudi, evo prvih detalja
PROJEKT OD 18 MIL. EURA /
Kreće megaprojekt na sjeveru Hrvatske! Gradit će bazene koje neki gradovi mogu samo sanjati
VATRENA PODRŠKA /
Ovako navija Ivančica Pahor: Poslala poruku hrvatskim reprezentativcima uoči utakmice
Regionalni portali
kaportal /
Danas zbog radova bez struje će biti dio Karlovca i još neka mjesta u Karlovačkoj županiji
emedjimurje /
Borovnice iz Mačkovca za 10 eura, pola kila malina iz Zasadbrega za 4
RI PORTAL /
Iva Rinčić odgovorila kritičarima
dubrovački dnevnik /
Tjedan na prometnicama: Veliki broj prometnih nesreća, ispisano 878 kazni
e zadar /
Županijski vijećnik objavio šokantni video: Gumenjak se zabio u obalu na Kornatima
SiB /
Šok za obrtnike pred Đakovačke vezove: Cijena najma ove godine skočila čak 117 posto
Izdvojeno
IZVANREDAN /
Pobijedio konkurenciju, a u Hrvatsku stiže s cijenom od 25.999 €: 'Daje samopouzdanje'
DOSTA DOBRO /
Viralni video uoči utakmice: Englezi Hrvatima poručili nešto što nitko nije očekivao
NA PODRUČJU ISTRE /
USKOK i policija u velikoj akciji: Uhitili više ljudi, evo prvih detalja
PROJEKT OD 18 MIL. EURA /
Kreće megaprojekt na sjeveru Hrvatske! Gradit će bazene koje neki gradovi mogu samo sanjati
VATRENA PODRŠKA /
Ovako navija Ivančica Pahor: Poslala poruku hrvatskim reprezentativcima uoči utakmice
Još iz rubrike