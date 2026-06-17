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Težak ždrijeb za Plave: Dinamo doznao protivnika u 2. pretkolu Lige prvaka

Težak ždrijeb za Plave: Dinamo doznao protivnika u 2. pretkolu Lige prvaka
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tekstualni prijenos ždrijeba 2. pretkola Lige prvaka mogli ste pratiti na Net.hr-u

17.6.2026.
12:18
M.G.
Marko Prpic/PIXSELL
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Hrvatski prvak Dinamo u 2. pretkolu Lige prvaka igrat će protiv švicarskog prvaka Thuna, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu.

Prva utakmica će se igrati  21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat tjedan dana kasnije, 28. ili 29. srpnja u Zagrebu. 

Thun je najteža ekipa koju su Plavi mogli izvući u ovoj fazi. Švicarski klub je prošle sezone napravilo senzaciju i kao novi prvoligaš osvojio prvi naslov u svojoj 128 godina dugoj povijesti.

DinamoLiga Prvaka
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