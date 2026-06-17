Težak ždrijeb za Plave: Dinamo doznao protivnika u 2. pretkolu Lige prvaka

Hrvatski prvak Dinamo u 2. pretkolu Lige prvaka igrat će protiv švicarskog prvaka Thuna, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu.

Prva utakmica će se igrati 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat tjedan dana kasnije, 28. ili 29. srpnja u Zagrebu.

Kreće Liga prvaka! ⚽️✨



Danas je u Nyonu održan ždrijeb parova drugog pretkola UEFA Lige prvaka, a naš prvi protivnik u novoj europskoj sezoni bit će FC Thun, prvak Švicarske.



🗓️ Prva utakmica na redu je 21./22. srpnja na Stockhorn Areni, a uzvrat se igra 28./29. srpnja na… pic.twitter.com/rCsisBUT1F — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 17, 2026

Thun je najteža ekipa koju su Plavi mogli izvući u ovoj fazi. Švicarski klub je prošle sezone napravilo senzaciju i kao novi prvoligaš osvojio prvi naslov u svojoj 128 godina dugoj povijesti.