Otkriveno tko će testirati Dinamo uoči početka nove sezone

Istoga dana kada će hrvatska reprezentacija igrati protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu, podno južne maksimirske tribine okupit će se Dinamovi nogometaši koji nisu otišli na Mundijal kako bi započeli pripreme za novu sezonu.

Njih će Dinamo odraditi djelomično u Maksimiru, a djelomično na već tradicionalnoj lokaciji Dinamovih ljetnih priprema u Brdu kod Kranja. Kako prenose Sportske novosti, ondje bi Dinamo trebao odigrati dvije prijateljske utakmice – jednu protiv Radomlja, koje je prošlu sezonu okončalo na šestoj poziciji, a drugu protiv Brinja iz Grosuplja, koje je prošlu sezonu igralo u drugoj slovenskoj ligi, ali je također stiglo do finala Kupa.

Pri povratku u Zagreb Plavi bi trebali igrati protiv Zorje iz Luhanska te ukrajinskog doprvaka LNZ Čerkasija, koji bi trebao poslužiti kao finalni test za prve utakmice Modrih, konkretno drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka koje će se odigrati 21. ili 22. srpnja.

Tko će to biti, Modri će saznati također 17. srpnja.