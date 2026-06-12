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Dinamo potpisao velikog talenta koji je oduševio prošle sezone

Dinamo potpisao velikog talenta koji je oduševio prošle sezone
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako se ne zna koliko su Plavi platili 'novog Jagušića', pretpostavlja se da bi dio transfera mogao biti pokriven odlaskom Ivana Cvetka u suprotnom smjeru

12.6.2026.
9:08
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Dinamo je već počeo slagati momčad za novu sezonu. Dogovoreni su Stjepan Radeljić i Mislav Oršić, a od jučer i ponajveći talent SuperSport HNL-a, Gabrijel Šivalec.

Riječ je o igraču koji je tek nedavno ušao u punoljetnost (rođen je 5. svibnja 2008. godine), no već ima 21 seniorski nastup za Slaven Belupo. Također je dio U-19 reprezentacije koja će krajem ovog mjeseca igrati na Europskom prvenstvu do 19 godina u Walesu, koje ćete moći pratiti na platformi VOYO.

Šivalec će najprije biti priključen novoformiranoj drugoj momčadi Dinama, koja se natječe u Prvoj NL pod vodstvom Jerka Leke, te će postupno početi igrati za prvu momčad Marija Kovačevića. Mlado krilo dolazi u Dinamo u isto vrijeme kada klub napušta talentirani Anđelo Šutalo koji je prešao u Hajduk.

DinamoSlaven BelupoHnl
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