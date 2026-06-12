Dominik Livaković: 'Pa, vruće je i u Hrvatskoj! Pijemo vode i dobro je'

Nakon dočeka, te revijalnog otvorenog treninga, hrvatska nogometna reprezentacija od četvrtka kreće punom parom u završne pripreme za utakmicu protiv Engleske, 17. lipnja u Dallasu.

Dalić više nema previše vremena u idućih nekoliko dana morat će razriješiti posljednje dvojbe oko sastava koji će istrčati na travnjak AT&T stadiona. Za jedno mjesto u momčadi nema nikakve dvojbe, jedinicu će nositi Dominik Livaković.

Iza Livakovića je turbulentna sezona sa sjajnim završetkom. Prvi dio sezone je odradio na posudbi u Gironi, međutim nije upisao niti jedan nastup, pa je siječnju preselio na posudbu u Dinamo s kojim je osvojio dvostruku krunu.

"Bila je turbulentna sezona. Hvala izborniku što je stao iza mene. Pokušavam raditi najbolj što mogu. Osjećam se odlično, nadam se da toga više neće biti," kazao je na konferenciji za medije u Aleksandriji.

Livaković je još uvijek pod ugovorom s Fenerom, no klupske teme ćemo ostaviti za nakon World Cupa. Premda je imao pravo na nekoliko dana odmora, odmah se stavio na raspolaganje izborniku Zlatku Daliću još jednom pokazavši koliko mu znači hrvatski dres.

"Bio sam na dva SP-a, imam lijepa iskustrva. Pripreme su odlično prošle, iza nas su dvije utakmice. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete. Sretni smo što smo ovdje," dodao je.

Američke novinare je zanimalo što to hrvatsku vrstu razlikuje od ostalih kada niže tako sjajne rezultate.

'Ponosni smo'

"Ponosni smo kada odjenemo reprezentativni dres, dobro se slažemo i imamo kvalitetne ljude koji nas vode," bio je jasan.

Livaković se želio zahvaliti ljudima koji su jučer prisustvovali otvorenom treningu "Vatrenih".

"Želim se svima zahvaliti na lijepom dočeku. Svi smo mi kao klinci gledali svoje idole, oni su nam bili inspiracija za naprijed."

Ekstremna vrućina bi mogla stvarati velike probleme na ovom turniru.

"Vruće je, ali ne radimo ništa posebno, pijemo vodu. Ali kako je nama, tako je i svima. I Hrvatskoj je isto vruće," istaknuo je Livaković.

Na ovom SP-u FIFA je donijela neka nova pravila, no hrvatski vratar ne vidi u tome nikakav problem niti veliku promjenu.

"Vidjeli smo, igrali smo po tim pravilima zadnje dvije utakmice. Ništa neobično, brzo se navikneš na njih."

Livakoviću će najveća prijatnja biti engleski napadač Hary Kane.

"Igrao sam par puta protiv Kanea, fenomenalan je igrač. Nije samo igrač koji zabija, već i stvara prilike. Dobro ćemo se pripremiti za njega."

Dalić je više puta ponovio kako će obrana biti ključ naše igre.

"Stvarno imamo odličnu obranu, mladi su, brzi su. Na njih ne treba trošiti riječi. Stvarno je lijepo imati takvu obranu ispred sebe."

Livaković bi s tri nastupa postao hrvatski vratar s najviše utakmica na svjetskim prvenstvima.

"Ponosam sam na prvi nastup, a kako ne bi i na ostale. Sretan sam što uz sebe imam vrhunske golmane koji su obilježili reprezentaciju. Razgovaramo, uz njih je sve lakše," poručio je.