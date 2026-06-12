FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA ULOGA /

Baturina: 'Naša snaga je što smo često podcijenjeni, mi Hrvati volimo pokazati ljudima suprotno'

Baturina: 'Naša snaga je što smo često podcijenjeni, mi Hrvati volimo pokazati ljudima suprotno'
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Sretan sam što sam ovdje, to je san svakog igrača kada krene igrati nogomet'

12.6.2026.
0:04
Hina
Nel Pavletic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

"Mislim da je nastup na svjetskom prvenstvu ispunjenje sna za svakog nogometaša, poručio je Martin Baturina na konferenciji za novinare u kampu hrvatske vrste u Alexandriji.

Baturina je poput Livakovića imao dvojaku sezonu. U prvom dijelu tražio se i prilagođavao na talijanski nogomet, no drugi dio sezone je počeo igrati ostavivši važan trag u rezultatima Coma koji se uspio plasirati u Ligu prvaka.

"U početku nije bilo najbajnije, no mnogo sam radio na sebi i drugi dio sezone mi se otvorilo. Sigurno sam napredovao i taktički i fizički, sigurno sam napredovao kao igrač," kazao je prokomentiravši i nagađanja o nastavku njegove karijere.

"Svašta se piše, ne obraćam pažnju na to. Najvažnije je igrati."

Baturina iza sebe ima nastup na EURO-u, no u SAD će debitirati na svjetskim prvenstvima.

"Bio sam ponosan, zahvalan sam na minutama koje sam dobio. Sretan sam što sam ovdje, to je san svakog igrača kada krene igrati nogomet. Očekivanja od Hrvatske su uvijek velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Naša snaga je što smo često podcijenjeni, mi kao Hrvati volimo pokazati ljudima suprotno."

Dodao je kako ne razmišlja previše o svojoj minutaži.

"Ne razmišljam o svojoj minutaži ovdje, želim se koncentrirati i odigrati najbolje što mogu."

Je li spreman na prvu veliku ulogu u reprezentaciju.

"Svi smo mi spremni, vidjet ćemo nakon prve utakmice," kazao je na kraju Baturina koji je za reprezentaciju debitirao 18. studenog 2023. protiv Latvije, a do sada je upisao 18 nastupa i postigao jedan gol. Protiv Poljske u Ligi nacija. Za njega će ovo biti prvo veliko natjecanje u "najdražem dresu".

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Martin Baturina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike