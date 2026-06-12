Baturina: 'Naša snaga je što smo često podcijenjeni, mi Hrvati volimo pokazati ljudima suprotno'

"Mislim da je nastup na svjetskom prvenstvu ispunjenje sna za svakog nogometaša, poručio je Martin Baturina na konferenciji za novinare u kampu hrvatske vrste u Alexandriji.

Baturina je poput Livakovića imao dvojaku sezonu. U prvom dijelu tražio se i prilagođavao na talijanski nogomet, no drugi dio sezone je počeo igrati ostavivši važan trag u rezultatima Coma koji se uspio plasirati u Ligu prvaka.

"U početku nije bilo najbajnije, no mnogo sam radio na sebi i drugi dio sezone mi se otvorilo. Sigurno sam napredovao i taktički i fizički, sigurno sam napredovao kao igrač," kazao je prokomentiravši i nagađanja o nastavku njegove karijere.

"Svašta se piše, ne obraćam pažnju na to. Najvažnije je igrati."

Baturina iza sebe ima nastup na EURO-u, no u SAD će debitirati na svjetskim prvenstvima.

"Bio sam ponosan, zahvalan sam na minutama koje sam dobio. Sretan sam što sam ovdje, to je san svakog igrača kada krene igrati nogomet. Očekivanja od Hrvatske su uvijek velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Naša snaga je što smo često podcijenjeni, mi kao Hrvati volimo pokazati ljudima suprotno."

Dodao je kako ne razmišlja previše o svojoj minutaži.

"Ne razmišljam o svojoj minutaži ovdje, želim se koncentrirati i odigrati najbolje što mogu."

Je li spreman na prvu veliku ulogu u reprezentaciju.

"Svi smo mi spremni, vidjet ćemo nakon prve utakmice," kazao je na kraju Baturina koji je za reprezentaciju debitirao 18. studenog 2023. protiv Latvije, a do sada je upisao 18 nastupa i postigao jedan gol. Protiv Poljske u Ligi nacija. Za njega će ovo biti prvo veliko natjecanje u "najdražem dresu".