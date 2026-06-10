Dinamo objavom bocnuo navijače: 'Niste sanjali, vratio se kralj'

Dinamo je u utorak objavio kako se u klub, nakon tri i pol godine, vratio jedan od najboljih igrača u modernoj povijesti kluba, Mislav Oršić.

A kako se mnogima ni nekoliko sati kasnije nisu slegli dojmovi ovog velikog transfera, Plavi su ih dodatno uvjerili da se Oršić doista vratio na Maksimir objavom na društvenim mrežama.

U njoj je Dinamo napisao: "Ne, niste to sanjali. Vratio se kralj", s tim da je umjesto riječi "kralj" stavljen emotikon krune.

Ne, niste to sanjali. Vratio se 👑



📷 Alen Szabo/GNK Dinamo pic.twitter.com/EYrtnBAYij — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 10, 2026

Oršić je u prvom mandatu za Dinamo igrao četiri i pol godine. U plavom dresu odigrao je 216 službenih utakmica, postigao 91 pogodak i osvojio ukupno osam trofeja, a ostao je upamćen i po odgovoru na novinarsko pitanje slijedi li mu transfer u veći klub: "Prvo da vas ispravim, mislim da nema većeg kluba od Dinama."