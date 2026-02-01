FREEMAIL
POKUŠAJ BROJ DVA /

Dinamo vraća igrača koji je za Plave igrao brojne velike utakmice

Dinamo vraća igrača koji je za Plave igrao brojne velike utakmice
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Za Plave je reprezentativac BiH odigrao 44 utakmice

1.2.2026.
12:34
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Kako piše tportal, Dinamo bi nakon prodaje Dejana Ljubičića u Schalke i odlaska Gonzala Villara i Roberta Mudražije na posudbe u Elche i AEK rupu u veznom redu mogao pokrpati povratkom jednog bivšeg igrača.

U Dinamo bi se trebao vratiti bosanskohercegovački reprezentativac Ivan Šunjić. Zadnji vezni je već tijekom ljeta bio povezivan s Dinamom, ali je na kraju završio u Pafosu. Za ciparski klub ove sezone odigrao je 31 utakmicu, uključujući i sedam u Ligi prvaka, u kojoj je odigrao sve raspoložive minute osim onih u zadnjoj utakmici gdje je odrađivao suspenziju zbog akumuliranih žutih kartona.

Budući da je Šunjić u Pafos stigao ljetos i da je standardni član prve postave, Dinamo će vjerojatno morati platiti odštetu. Za Plave je reprezentativac BiH odigrao 44 utakmice.

