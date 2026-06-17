Ova četiri horoskopska znaka su najveći materijalisti: Novac im je uvijek ispred svega

U vječnoj raspravi o tome može li novac kupiti sreću, odgovori se razlikuju jednako kao i ljudi koji ih daju. Dok će jedni pronaći ispunjenje u minimalizmu i duhovnim vrijednostima, drugi teže sigurnosti i udobnosti koju pruža materijalno bogatstvo.

Astrologija nudi zanimljiv uvid u te različite pristupe, sugerirajući da naš odnos prema novcu i posjedovanju može biti duboko ukorijenjen u našem horoskopskom znaku.

Iako svatko od nas povremeno uživa u malim luksuzima, za četiri horoskopska znaka materijalna dobra nisu samo prolazni užitak, već ključni element za osjećaj sigurnosti, uspjeha i ispunjenosti. Njihove motivacije, međutim, drastično se razlikuju - od potrebe za stabilnošću do želje za divljenjem.

Bik: Uzemljeni hedonist u potrazi za sigurnošću

Na samom vrhu popisa materijalista zodijačkog kruga neprikosnoveno stoji bik. Kao zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi, ljepote, ali i novca, Bikova sklonost materijalnom je gotovo instinktivna.

Za pripadnike ovog znaka, posjedovanje nije stvar hvalisanja, već temelj za osjećaj duboke sigurnosti i stabilnosti. Oni su istinski hedonisti koji život doživljavaju kroz sva osjetila.

Kvalitetna hrana, vrhunska vina, udobnost doma uređenog najfinijim materijalima i odjeća koja je ugodna na dodir za njih su esencijalni, a ne tek puki luksuz.

Bikovi su poznati kao iznimno marljivi i uporni radnici koji vjeruju da plodove svog truda zaslužuju vidjeti u opipljivom, konkretnom obliku.

Novac im predstavlja alat kojim grade svoj siguran i udoban svijet, a njihova tvrdoglavost dolazi do izražaja kada povjeruju da su nešto "zaslužili" - tada ih nitko ne može uvjeriti u suprotno.

Foto: ChatGPT

Lav: Kraljevska raskoš kao odraz statusa

Dok je bikov materijalizam privatan i usmjeren na osobni užitak, lavova ljubav prema luksuzu ima sasvim drugu svrhu - ona je javna i služi kao potvrda njihove vrijednosti.

Lavovima, kojima vlada Sunce, prirodno je da budu u središtu pozornosti, a skupocjeni predmeti savršen su alat za privlačenje pogleda. Za njih, dizajnerska odjeća, luksuzni automobili i ekstravagantna putovanja nisu samo stvari, već produžetak njihove veličanstvene osobnosti i neupitni statusni simboli.

Vole impresionirati i pokazati svoju moć, a to često čine i kroz velikodušnost, obasipajući drage ljude skupim poklonima. Njihova filozofija je jednostavna: ako imaš, pokaži. Istinski uživaju u divljenju koje njihov imetak izaziva, jer u tim pogledima vide potvrdu vlastitog uspjeha i važnosti.

Za lava, materijalno bogatstvo je pozornica na kojoj mogu zasjati u punom sjaju.

Jarac: Ambicija pretočena u pametan luksuz

Jarac je još jedan zemljani znak čija je veza s materijalnim svijetom neraskidiva, no njihova motivacija bitno se razlikuje od bikove.

Dok bik traži udobnost, Jarac traži potvrdu uspjeha. Pripadnici ovog znaka, kojima vlada strogi i disciplinirani Saturn, izuzetno su ambiciozni i usmjereni na postizanje visokih ciljeva.

Za njih je materijalno bogatstvo najjasnije mjerilo statusa i uspjeha koji su postigli vlastitim trudom i odricanjem. Oni rijetko kada troše impulzivno; Jarčevi su stratezi koji ulažu u "pametan luksuz". To su predmeti koji s vremenom ne gube na vrijednosti, poput kvalitetnih satova, umjetnina ili nekretnina.

Svaka njihova kupovina je promišljena investicija. Materijalna sigurnost im je od presudne važnosti jer im pruža osjećaj kontrole nad vlastitom sudbinom i stabilnost za budućnost, što je za njihovu prirodu od neprocjenjive vrijednosti. Detaljniji uvid u to kako svaki horoskopski znak troši svoj novac otkriva dublje financijske motive.

Foto: ChatGPT

Vaga: Estetika kao najviša vrijednost

Poput bika, i vagom vlada Venera, no kao zračni znak, vagin materijalizam ima profinjeniju i intelektualniju notu. Vage su estete Zodijaka s urođenim osjećajem za ljepotu, sklad i ravnotežu.

Njihova ljubav prema materijalnom proizlazi iz duboke potrebe da budu okružene lijepim stvarima. Ne radi se nužno o najskupljim predmetima, već o onima koji zadovoljavaju njihov istančan ukus. Uživaju u dizajnerskoj odjeći, umjetnosti, elegantno uređenim interijerima i svemu što odiše harmonijom i sofisticiranošću.

Za vage, novac je prije svega sredstvo kojim mogu stvoriti okruženje koje odražava njihovu unutarnju potrebu za ljepotom. Njihov dom i osobni stil moraju biti estetski savršeni, jer nered i neukus narušavaju njihov unutarnji mir.