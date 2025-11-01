Svi žele vidjeti jedinstven nebeski spektakl: Turisti pohrlili u ove zemlje

Dana 2. kolovoza 2027. godine dogodit će se rijedak nebeski spektakl: potpuna pomrčina Sunca u trajanju od gotovo šest minuta.

Ovaj izniman astronomski fenomen bit će najbolje vidljiv diljem sjeverne Afrike i dijelova Bliskog istoka, što je već potaknulo značajan interes za putovanjima u te regije. Kako prenosi britanski Mirror, potražnja za turističkim aranžmanima u pet ključnih zemalja zabilježila je drastičan porast, budući da entuzijasti i promatrači neba žele unaprijed osigurati svoje mjesto za praćenje ovog jedinstvenog događaja.

Potpuna pomrčina Sunca 2027. godine bit će najduža pomrčina ovog stoljeća vidljiva s kopna, što predstavlja jedinstvenu priliku za posjetitelje i ljubitelje astronomije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najbolje lokacije za promatranje pomrčine

Stručnjaci su identificirali nekoliko lokacija koje će pružiti optimalne uvjete i najduže trajanje promatranja pomrčine:

Tanger, Maroko: Ovo područje nalazi se izravno ispod središnje sjene, a promatrači mogu očekivati oko četiri minute totaliteta.

Ovo područje nalazi se izravno ispod središnje sjene, a promatrači mogu očekivati oko četiri minute totaliteta. Oran, Alžir: Posjetitelji mogu očekivati više od pet minuta potpunog mraka.

Posjetitelji mogu očekivati više od pet minuta potpunog mraka. Sfax, Tunis: Kao i u Alžiru, ovdje će totalitet trajati više od pet minuta.

Kao i u Alžiru, ovdje će totalitet trajati više od pet minuta. Benгази, Libija: Grad se nalazi na središnjoj liniji prolaska sjene, nudeći oko pet minuta totaliteta.

Grad se nalazi na središnjoj liniji prolaska sjene, nudeći oko pet minuta totaliteta. Luksor, Egipat: Ova lokacija u blizini je točke najveće pomrčine, gdje se očekuje gotovo maksimalno trajanje totaliteta, više od šest minuta.

Foto: Shutterstock

Turoperatori bilježe rekordnu potražnju

Kao odgovor na ovaj rijedak fenomen, turoperator Wild Frontiers, specijaliziran za pustolovna putovanja, kreirao je tri ekskluzivne "Eclipse Special" ture. Svi aranžmani za prve ponuđene termine rasprodani su u roku od samo 24 sata, što je potaknulo tvrtku na uvođenje novih datuma polazaka, uz očekivanje jednako velikog interesa.

Clare Tobin, izvršna direktorica Wild Frontiersa, izjavila je: "Ovo je jedinstvena prilika za svjedočiti jednom od najnevjerojatnijih prirodnih spektakala. Pokrenuli smo ture na tri najbolje točke za promatranje u sjevernoj Africi."

"Putnici mogu promatrati događaj s tradicionalne brodice na Nilu u Egiptu, među atmosferičnim UNESCO-ovim rimskim ruševinama Timgada u Alžiru ili iz epskog amfiteatra El Jem u Tunisu. Prethodno smo organizirali turu za pomrčinu u sjevernom Meksiku 2024. godine i, iako je bila popularna, potražnja za turama 2027. godine još je veća", dodala je Tobin.

Foto: Profimedia

'Astro-turizam' kao novi trend

Pojam "astro-turizam" afirmirao se krajem prošle godine, a stručnjaci su ga proglasili jednim od ključnih putničkih trendova za 2025. godinu. Termin se odnosi na putovanja motivirana interesom za promatranjem noćnog neba i astronomskih pojava, daleko od svjetlosnog onečišćenja urbanih sredina.

Astro-turizam se razvija i obuhvaća više od tradicionalnog promatranja zvijezda ili putovanja radi polarne svjetlosti. "Putnici su fascinirani svemirom, zvijezdama i prirodnim fenomenima te sve više okreću pogled prema nebu. Svjedočenje nebeskim događajima postalo je dostupnije zbog preciznijih prognoza, napretka tehnologije te veće edukacije i medijske pokrivenosti", objašnjava Clare.

S porastom potražnje za "astro-turizmom", putovanja na specijalizirane destinacije postaju sve pristupačnija. Putnicima je omogućeno da unaprijed planiraju i rezerviraju aranžmane usmjerene na praćenje značajnih nebeskih događaja. Promatranje takvih fenomena pruža jedinstvenu priliku za povezivanje s prirodom.

Za putnike koji žele iskusiti promatranje nebeskih fenomena, u nastavku je pregled najznačajnijih pomrčina u nadolazećem razdoblju.

Potpuna pomrčina Sunca – 12. kolovoza 2026.

Najbolje vidljiva iz: Islanda, sjeverne Španjolske i Balearskih otoka, s Grenlanda te dijelova sjeveroistočnog Portugala i Rusije. Međutim, optimalni uvjeti za promatranje bit će iznad oceana.

Prstenasta pomrčina Sunca – 17. veljače 2026.

Prstenasta pomrčina događa se kada Mjesec prođe između Sunca i Zemlje, ali je predaleko da bi u potpunosti prekrio Sunce. To uzrokuje efekt poznat kao "vatreni prsten", gdje se oko Mjesečeve siluete vidi svijetli rub Sunčeve svjetlosti. Najbolje vidljiva iz: Antarktike, južnog dijela Južne Amerike (posebno južne Argentine i Čilea), južne Afrike (uključujući Južnoafričku Republiku, Namibiju i Bocvanu) te Madagaskara.

Pomrčine Mjeseca

Pomrčina Mjeseca događa se kada se Zemlja nađe točno između Sunca i Mjeseca, bacajući svoju sjenu na Mjesec, zbog čega on poprima crvenkastu boju.

7. rujna 2025. – Najbolje vidljiva iz Indije, Kine, Rusije, središnje Azije, zapadne Australije, Novog Zelanda, istočne Afrike i dijelova Europe.

3. ožujka 2026. – Najbolje vidljiva iz sjeveroistočne Azije (posebno Japana, Koreje i Kine), sjeverozapadne Sjeverne Amerike (zapadna Kanada i Aljaska) te središnjeg Tihog oceana.

28. kolovoza 2026. – Najbolje vidljiva iz Sjeverne i Južne Amerike, Španjolske, Francuske, Nigerije, Egipta i s pacifičkih otoka.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Prva solarna elektrana na stambenoj zgradi u Dalmaciji: Stanari su novac skupili sami, planiraju nove projekte