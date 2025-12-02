'Nosim donje rublje, imam ogromne grudi i naravno da ću ih pokazati. Radit ću što želim'

Ebanie Bridges, 39-godišnja boksačica, spada u red najljepših i najizazovnijih boksačica današnjice. Atraktivna Australka redovito završava u trendovima zbog onoga što nosi ili, bolje rečeno, što ne nosi, prilikom izlaska na vagu. Bridges se često pojavljuje samo u donjem rublju i izazovnim kombinacijama. Ebanie Bridges je zbog te navike ovih dana ponovno postala viralni hit na društvenim mrežama, ali ne samo zbog toga, nego i zbog svog stava. Bridges ne želi mijenjati svoje navike, iako to nekima smeta jer smatraju da njezin seksi outfit nije profesionalan i u skladu s boksom. Bridges to radi jer želi promovirati ženski boks, ali i sebe.

"Ebanie Bridges redovito završava u trendovima zbog onoga što nosi ili, bolje rečeno, što ne nosi. Prilikom izlaska na vagu. Bridges se često pojavljuje samo u donjem rublju", piše američki Yahoo Sports.

Muški boksači i općenito borci na vaganje izlaze u donjem rublju, no kod Bridges se to gotovo svaki put pretvori u viralni trenutak. Neki smatraju da bi pred kamerama trebala biti pristojnije odjevena, no unatoč kritikama, Bridges poručuje da se ne planira mijenjati.

Svoje je stavove iznijela u gostovanju u podcastu That Boxing Show. Njezina izjava osvanula je na Instagramu.

Nosim donje rublje, volim donje rublje, imam ogromne grudi i naravno da ću ih pokazati. Radit ću što god želim, nije me briga što ljudi misle i neću se mijenjati. Ako vam se sviđa, super. Ako ne, slobodno me nemojte gledati, potpuno mi je svejedno. Ebanie Bridges.

"Nosim donje rublje, volim donje rublje, imam ogromne grudi i naravno da ću ih pokazati. Deset godina sam bila bodybuilderica. Na pozornici sam stajala u sitnim komadima odjeće, pozirala, flexala i bila slatka,“ rekla je i dodala da je kritike samo dodatno motiviraju.

"Ljudi ne žele gledati djevojke koje izgledaju kao dečki kako se bore... Žao mi je, ali teško je privući pažnju na ženski boks radeći sve isto kao i dosad,“ rekla je Bridges i dodala:

"Vrijeme je da nešto promijenimo. A ja sam prava osoba za to. Radit ću što god želim, nije me briga što ljudi misle i neću se mijenjati. Ako vam se sviđa, super. Ako ne, slobodno me nemojte gledati, potpuno mi je svejedno.“

Bridges čvrsto stoji iza svoje odluke i svojih modnih izbora, bez imalo žaljenja.

