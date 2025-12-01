FREEMAIL
Prepoznajete li ju? Slavnu glumicu uhvatile kamere s novim dečkom

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia
Jennifer Aniston imala je nekoliko značajnih veza tijekom svoje karijere. Trenutačno je u vezi s Jimom Curtisom, a njihova je romansa počela u kasno ljeto 2025.
1 /23
Jennifer Aniston (56) je tijekom godina bila povezana s nekoliko poznatih muškaraca, ali rijetko je bila u dugim i javnim vezama prije nego što je postala jedna od najpoznatijih holivudskih glumica. Donosimo pregled njenih najpoznatijih romantičnih veza o kojima su tabloidi diljem svijeta rado pisali. 

Sada je u vezi s Jimom Curtisom, hipnoterapeutom, wellness coachem, autorom i govornikom.

1.12.2025.
21:10
Matea Bahovec
Profimedia
Jennifer AnistonVezeHollywoodFriendsBrad Pitt
