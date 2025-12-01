Boysi razvili more omiljenih rekvizita! Posebno se ističe onaj koji prikazuje hrvatskog generala

Bad Blue Boysi su na utakmici u Gorici od početka susreta glasno skandirali “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država”. Uzvikivanje slogana povezivanog s NDH trajalo je oko sedam do osam minuta, a isti povici čuli su se i dan ranije na Maksimiru od strane Armade.

U svom standardnom dekoru Boysi su istaknuli niz transparenata, a jedan od njih, koji je bio u središtu, je i onaj Slobodana Praljka koji je 29.11. 2017. popio otrov u sudnici Haškog suda.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.

Nedavno je dio pripadnika BBB-a dobio prekršajne prijave zbog skandiranja istog poklika ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.