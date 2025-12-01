FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U središtu pažnje /

Boysi razvili more omiljenih rekvizita! Posebno se ističe onaj koji prikazuje hrvatskog generala

Boysi razvili more omiljenih rekvizita! Posebno se ističe onaj koji prikazuje hrvatskog generala
Foto: Slavko Midzor/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bad Blue Boysi su na utakmici u Gorici od početka susreta glasno skandirali “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država”. Uzvikivanje slogana povezivanog s NDH trajalo je oko sedam do osam minuta, a isti povici čuli su se i dan ranije na Maksimiru od strane Armade.

U svom standardnom dekoru Boysi su istaknuli niz transparenata, a jedan od njih, koji je bio u središtu, je i onaj Slobodana Praljka koji je 29.11. 2017. popio otrov u sudnici Haškog suda.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.

Nedavno je dio pripadnika BBB-a dobio prekršajne prijave zbog skandiranja istog poklika ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.

1.12.2025.
19:48
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
DinamoBbbSlobodan Praljak
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U središtu pažnje /
Boysi razvili more omiljenih rekvizita! Posebno se ističe onaj koji prikazuje hrvatskog generala