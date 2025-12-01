Boysi razvili more omiljenih rekvizita! Posebno se ističe onaj koji prikazuje hrvatskog generala

DRAMA ZA 3 BODA /
Dinamo s igračem manje srušio Goricu i uoči derbija preskočio Hajduk
Bad Blue Boysi su na utakmici u Gorici od početka susreta glasno skandirali “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država”. Uzvikivanje slogana povezivanog s NDH trajalo je oko sedam do osam minuta, a isti povici čuli su se i dan ranije na Maksimiru od strane Armade.
U svom standardnom dekoru Boysi su istaknuli niz transparenata, a jedan od njih, koji je bio u središtu, je i onaj Slobodana Praljka koji je 29.11. 2017. popio otrov u sudnici Haškog suda.
Nedavno je dio pripadnika BBB-a dobio prekršajne prijave zbog skandiranja istog poklika ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.