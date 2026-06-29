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Mladenci koji su upali u povorku hrvatskih navijača stižu u Hrvatsku: 'Čista čarolija'

Mladenci koji su upali u povorku hrvatskih navijača stižu u Hrvatsku: 'Čista čarolija'
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Foto: Pixsell/Screenshot

'Dobrodošli, Ashton and Zach! Details coming soon'

29.6.2026.
21:59
RTL Danas
Pixsell/Screenshot
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Hrvatska turistička zajednica objavila je da američki mladenci Ashton i Zach Smith dolaze u Hrvatsku na medeni mjesec, nakon što su ih hrvatski navijači u Philadelphiji slučajno pretvorili u zvijezde društvenih mreža.

U objavi na Instagramu HTZ je podsjetio da su hrvatski navijači "slučajno uljepšali dan vjenčanja" mladom paru, pa su ih Hrvatska turistička zajednica i Veleposlanstvo hrvatskih navijača "Mi Hrvati" pozvali da medeni mjesec provedu u Hrvatskoj.

"Ashton i Zach Smith tek su se vjenčali u Philadelphiji kada ih je stotine hrvatskih navijača uvuklo u slavlje uoči utakmice Hrvatske i Gane", stoji u objavi.

Iz HTZ-a su sve opisali kao "čistu čaroliju" te poručili: "Rekli su da. Sada dolaze u Hrvatsku."

"Dobrodošli, Ashton and Zach! Details coming soon", dodali su u objavi.

Vjenčanje postalo viralno

Fotografije i snimke mladenaca okruženih hrvatskim navijačima prije nekoliko su dana obišle društvene mreže. Ashton i Zach pozirali su na ulicama Philadelphije nakon vjenčanja kada su se odjednom našli usred navijačke povorke u crveno-bijelim kvadratićima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Umjesto da ih iznenadna gužva omete, mladenci su se pridružili slavlju, plesali s navijačima i postali dio atmosfere koja je oduševila i Hrvatsku i inozemstvo. U međuvremenu je pokrenuta i stranica za prikupljanje novca kako bi im se omogućilo nezaboravno iskustvo u Hrvatskoj.

RTL Danas ekskluzivno je razgovarao s njima, a tada su ispričali da bi rado došli u Hrvatsku i da su oduševljeni reakcijama koje je njihova priča izazvala.

PhiladelphijaHrvatski NavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.NogometHrvatska Turistička Zajednica
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