Mladenci koji su upali u povorku hrvatskih navijača stižu u Hrvatsku: 'Čista čarolija'

Hrvatska turistička zajednica objavila je da američki mladenci Ashton i Zach Smith dolaze u Hrvatsku na medeni mjesec, nakon što su ih hrvatski navijači u Philadelphiji slučajno pretvorili u zvijezde društvenih mreža.

U objavi na Instagramu HTZ je podsjetio da su hrvatski navijači "slučajno uljepšali dan vjenčanja" mladom paru, pa su ih Hrvatska turistička zajednica i Veleposlanstvo hrvatskih navijača "Mi Hrvati" pozvali da medeni mjesec provedu u Hrvatskoj.

"Ashton i Zach Smith tek su se vjenčali u Philadelphiji kada ih je stotine hrvatskih navijača uvuklo u slavlje uoči utakmice Hrvatske i Gane", stoji u objavi.

Iz HTZ-a su sve opisali kao "čistu čaroliju" te poručili: "Rekli su da. Sada dolaze u Hrvatsku."

"Dobrodošli, Ashton and Zach! Details coming soon", dodali su u objavi.

Vjenčanje postalo viralno

Fotografije i snimke mladenaca okruženih hrvatskim navijačima prije nekoliko su dana obišle društvene mreže. Ashton i Zach pozirali su na ulicama Philadelphije nakon vjenčanja kada su se odjednom našli usred navijačke povorke u crveno-bijelim kvadratićima.

Umjesto da ih iznenadna gužva omete, mladenci su se pridružili slavlju, plesali s navijačima i postali dio atmosfere koja je oduševila i Hrvatsku i inozemstvo. U međuvremenu je pokrenuta i stranica za prikupljanje novca kako bi im se omogućilo nezaboravno iskustvo u Hrvatskoj.

RTL Danas ekskluzivno je razgovarao s njima, a tada su ispričali da bi rado došli u Hrvatsku i da su oduševljeni reakcijama koje je njihova priča izazvala.