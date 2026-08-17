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Hrgovićeva briga uoči borbe karijere: 'Znam da ću nastaviti napadati, ali tada nije na meni'

Hrgovićeva briga uoči borbe karijere: 'Znam da ću nastaviti napadati, ali tada nije na meni'
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Foto: Richard Sellers, PA Images/Alamy/Profimedia

Borba između Hrgovića i Itaume bit će sukob između dva potpuno drukčija borca, a pobjednik će odnijeti IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji

17.8.2026.
9:53
Sportski.net
Richard Sellers, PA Images/Alamy/Profimedia
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Manje od dva tjedna ostalo je do boksačkog spektakla u kojemu će se 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji boriti Moses Itauma i hrvatski borac Filip Hrgović.

Već i prije same borbe dva su borca stala "oči u oči" i objasnila zašto smatraju da su bolji, a sada je Hrgović otkrio kako jedina stvar koje se boji nije njegov protivnik, već on sam. Naime, Hrgoviću se u posljednjih nekoliko borbi otvaraju posjekotine na glavi, a problem bi mogla biti osjetljiva koža, kako kaže 'El Animal'.

"To je jedino čega se bojim. Ne mogu ništa napraviti oko toga. U moje posljednje tri-četiri borbe te su se posjekotine otvarale, očito da je taj dio kože osjetljiv. Ako me pogodi, znam da ću nastaviti dolaziti i napadati ga. To znam, ali ako se posjekotina otvori, ja je ne mogu zatvoriti snagom svoje volje i doktor će odlučiti što dalje. To je jedino što me brine, ali Bog je velik i vjerujem da će mi pomoći i zaštititi me. Ako se arkada otvori, to definitivno neće biti dobro, ali pored toga, ne bojim se ni njegove snage ni njegove brzine", rekao je Hrgović, koji je kritizirao Itaumu da ne zna primiti udarac.

Filip HrgovićMoses ItaumaBoks
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