Stručnjak: 'Uvijek se osjećalo da je Moses glavni, ali s Hrgovićem to nije bio slučaj'

Tenzije su na sve većoj razini uoči meča za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između Mosesa Itaume i Filipa Hrgovića. Nakon što je hrvatski boksač napao Itaumu i objasnio mu kako "brada pobjeđuje", analitičari su pohvalili hrvatskog boksača.

"29. kolovoza saznat ćemo koliko je Itauma stvarno dobar. Sučeljavanje pokazuje da Hrgović nema poštovanja prema njemu. Gleda ga kao klinca koji dobiva pohvale samo zato što je iz Velike Britanije", rekao je Ade Oladipo, novinar i reporter DAZN-a i TalkSPORT-a na svom YouTube kanalu.

On je komentirao i Hrgovićevu izjavu kako se na njega drukčije gleda jer je iz Hrvatske.

"Rekao mu je: 'Da si kao svjetski juniorski prvak ostao u Slovačkoj, nitko ne bi ni znao za tebe.' I to je istina. Boks je u Ujedinjenom Kraljevstvu masovan, treći ili četvrti sport po popularnosti, a ne znam kakav je status u Slovačkoj, ali Hrgović je tu u pravu. Nakon ovog sučeljavanja borba je postala puno intrigantnija", smatra Oladipo.

"Pratio sam puno Itauminih sučeljavanja i nikad nisam stekao dojam da ijedan protivnik uistinu vjeruje u pobjedu. Uvijek se osjećalo da je Moses glavni, ali s Hrgovićem to nije bio slučaj. Hrgović se tijekom njihova sučeljavanja postavio kao dominantna figura. Jedva čekam njihov meč, mislim da će borba biti nevjerojatna", zaključio je stručni komentator DAZN-a.